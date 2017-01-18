تحت شعار “كن رياضي قدوة” 7 آلاف شاب يشاركون في منافسات مراكز الأحياء لكرة القدم بجدة

يشارك أكثر من 7000 شاب في منافسات مراكز الأحياء التاسعة لكرة القدم والتي تنظمها جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة تحت شعار “كن رياضي قدوة” بالتزامن مع فعاليات مشروع مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”.

وأقامت الجمعية حفلا لمنجزات المرحلة الأولى للمنافسات والتي تقام ضمن برنامج “نادينا” بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية وآل سالم جونسون كنترولز تحت إشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة وبمشاركة فاعلة من شرطة محافظة جدة ووزارة الصحة.

وأوضح الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني بأن هذه المنافسات تقام فعالياتها في (12) موقعاً داخل محافظة جدة، ويشارك فيها (284) فريقاً يمثلهم قرابة 7000 لاعباً وإدارياً، مبيناً بأن المنافسات تقام على ثلاث مراحل مختلفة.

وبيّن م. الزهراني بأن المنافسات تقام ضمن فعاليات مشروع رياضي الحي ببرنامج نادينا والذي يهدف إلى تطوير قدرات ومهارات شباب الحي في وسائل التعامل مع متغيرات الحياة وذلك من خلال تنفيذ المشاريع والأنشطة المختلفة التي تساهم في تطوير تلك المهارات.

وأعرب الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لرعايته لمنافسات مراكز الأحياء لكرة القدم والتي تنفذها جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، مؤكداً بأن دعم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد للجمعية وفعالياتها له الأثر الواضح في مسيرتها.

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