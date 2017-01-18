ترقية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير

بمناسبة الأمر الملكي الكريم بترقية الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بعسير إلى ( رئيس دوائر تحقيق وادعا عام ) على المرتبة الممتازة أقام الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف وليمة عشاء وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/١٩ هـ في القاعة الكبرى بأبها ، حضرها عدد من رؤساء الادارات الحكومية وكبار الشخصيات والزملاء والإخوه والأقارب.

حيث قدموا له التهاني والتبريكات والهدايا بهذه المناسبة ، وقد القى الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف كلمه بهذه المناسبة شكر فيها خادم الحريمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد على هذه الثقه الغاليه.

“ فيفاء أون لاين ” بكامل طاقمها تبارك للدكتور إبراهيم هذه الثقة الملكيه وتتمنى له أعلى الدرجات في حياته العملية.