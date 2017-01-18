 ترقية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

ترقية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير

ترقية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير
فيفاءأون لاين ـ عبدالمجيد علي دغريري
بمناسبة الأمر الملكي الكريم بترقية الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بعسير إلى ( رئيس دوائر تحقيق وادعا عام ) على المرتبة الممتازة أقام الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف وليمة عشاء وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/١٩ هـ في القاعة الكبرى بأبها ، حضرها عدد من رؤساء الادارات الحكومية وكبار الشخصيات والزملاء والإخوه والأقارب.
حيث قدموا له التهاني والتبريكات والهدايا بهذه المناسبة ، وقد القى الدكتور إبراهيم بن يحي عطيف كلمه بهذه المناسبة شكر فيها خادم الحريمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد على هذه الثقه الغاليه.
فيفاء أون لاين” بكامل طاقمها تبارك للدكتور إبراهيم هذه الثقة الملكيه وتتمنى له أعلى الدرجات في حياته العملية.

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