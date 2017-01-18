التعرف على المسارات و سماتها وأهدافها سبب قبول المشروع اختتام ورش العمل التخصصية لمسارات المنح

اختتمت مساء يوم أمس الثلاثاء 19 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 17/ يناير 2017 م وسط حضور تجاوز 40 مشارك بمركز الأمير سلطان للأطفال المعوقين بالمدينة المنورة ثالث ورش العمل التخصصية لمسارات المنح و التي نظمها فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة المدينة المنورة .

شمل اللقاء أربع ورقات عمل لأربع مسارات ( تأسيس الكيانات المستقلة و تأسيس الكيانات التابعة و بناء القدرات و الاستثمار الإجتماعي ) قدمها رئيس قسم المشاريع بالفرع الأستاذ فهد بن فرج الأحمدي وشملت كل ورقة تعريف بالمسار و وأهدافه و طرق تقديم مشاريع الجهات على المسارات .

وحرص الفرع على تدوين الملاحظات الواردة من الحضور وأهم الاستفسارات و الأسئلة الجيدة حول المسارات لرفعها للمؤسسة ووضع الحلول المناسبة.

وعبر مدير الفرع الأستاذ على بن صالح القزلان أن تطوير المسارات و نظام مانح يأتي بشكل رئيسي من ملاحظات الجهات أثناء استخدام النظام أو العمل على المسارات فبالممارسة الفعلية تتضح العقبات و يجري تصحيحها .

وختم القزلان اللقاء بشكره لإدارة مركز الأمير سلطان للأطفال المعوقين لاستضافتهم الورش خلال الأيام الثلاثة و تقديم الخدمات والتسهيلات للفرع لما يثري بالنفع العام على المنطقة وخدمة الجهات غير الربحية ثم شكر المشاركين على التعني و الحضور لثلاثة أيام متتالية .