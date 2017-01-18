 اختتام ورش العمل التخصصية لمسارات المنح | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

التعرف على المسارات و سماتها وأهدافها سبب قبول المشروع 

اختتام ورش العمل التخصصية لمسارات المنح

اختتام ورش العمل التخصصية لمسارات المنح
المدينة المنورة ـ مشعل المحلاوي

اختتمت مساء يوم أمس الثلاثاء  19 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 17/ يناير 2017 م وسط حضور تجاوز 40 مشارك بمركز الأمير سلطان للأطفال المعوقين بالمدينة المنورة ثالث ورش العمل التخصصية لمسارات المنح  و التي نظمها فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة المدينة المنورة .

 

شمل اللقاء أربع ورقات عمل لأربع مسارات ( تأسيس الكيانات المستقلة و تأسيس الكيانات التابعة و بناء القدرات و الاستثمار الإجتماعي ) قدمها رئيس قسم المشاريع بالفرع الأستاذ فهد بن فرج الأحمدي وشملت كل ورقة تعريف بالمسار و وأهدافه و طرق تقديم مشاريع الجهات على المسارات .

 

وحرص الفرع على تدوين الملاحظات الواردة من الحضور وأهم الاستفسارات و الأسئلة الجيدة حول المسارات لرفعها للمؤسسة ووضع الحلول المناسبة.

 

وعبر مدير الفرع الأستاذ على بن صالح القزلان أن تطوير المسارات و نظام مانح يأتي بشكل رئيسي من ملاحظات الجهات أثناء استخدام النظام أو العمل على المسارات فبالممارسة الفعلية تتضح العقبات و يجري تصحيحها .

 

وختم القزلان اللقاء بشكره لإدارة مركز الأمير سلطان للأطفال المعوقين لاستضافتهم الورش خلال الأيام الثلاثة و تقديم الخدمات والتسهيلات للفرع لما يثري بالنفع العام على المنطقة وخدمة الجهات غير الربحية ثم شكر المشاركين على التعني و الحضور لثلاثة أيام متتالية .

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