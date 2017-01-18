 مجلس النشاط الكشفي بجازان يناقش خطة النشاط في إجتماعه الثاني | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

مجلس النشاط الكشفي بجازان يناقش خطة النشاط في إجتماعه الثاني

مجلس النشاط الكشفي بجازان يناقش خطة النشاط في إجتماعه الثاني
جازان ـ عبده علواني
ضمن خطة النشاط الكشفي للعام الدراسي 1438 عقد مجلس النشاط الكشفي اجتماعه الثاني للفصل الدراسي الأول حيث ناقش الأعضاء جدول الأعمال :خطة النشاط الكشفي للعام المالي 1439-1438 (منافسات التميز الكشفي – مهرجان التعليم للتربية الكشفية ) وواضح رئيس قسم النشاط الكشفي ورئيس المجلس الكشفي المشرف التربوي محمد بن موسى ملحان أن الأعضاء ناقشوا جدول الأعمال وخرجوا بتوصيات تساهم في تفعيل البرامج والمناشط الكشفية … مقدما شكره لسعادة مدير عام التعليم بمنطقة جازان ومساعديه ولمدير إدارة النشاط الطلابي وزملائه مشرفي النشاط الطلابي بمكاتب التعليم وقادة المفوضيات الكشفية وللزملاء أعضاء مجلس النشاط الكشفي لدعمهم ومساندتهم لقسم النشاط الكشفي لتفعيل البرامج الكشفية لما يعود بالنفع والفائدة للكشاف ليكون  معتزا بدينه نافعا لوطنه ومطيعا لولاة أمره …

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