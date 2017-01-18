مشهد درامي واقعي عن “النكف القبلي” في اليمن

مشهد درامي واقعي عن “النكف القبلي” الذي يلجأ إليه الحوثيون لحشد القبائل بمشاركة الممثل الكوميدي علي الحجوري ويؤدي الفنان السعداني في المشهد دور قيادي حوثي وسظهر داعياً مجموعة من رجال القبائل الذين إجتمعوا تلبية لنداء النكف القبلي لرفد جبهات القتال الحوثية بالمقاتلين مختتماً حديثه بالصرخة الحوثية ..

وقبل مغادرة الجمع القبلي خرج الفنان الحجوري من وسط الحشد مستوقفاً اياهم وبعد أن حياهم قال أن الحوثيين داسوا على الدين بعد أن فجروا المساجد ودور العبادة واعتقلوا العلماء والدعاة ..

وأضاف الحجوري أن الحوثيين داسوا على القبيلة بعد أن إستنجدت إمرأة بهم وقطعت شعرها واحرقت غطاء راسها امام عدسات الكاميرات مناشدة اياهم باخراج ولدها المعتقل الا أن صرخاتها وبكائها ذهبت هباءاً ..

ودعا الفنان الحجوري في ختام المشهد الحشد القبلي للتوجه لجبهة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لنصرة الدين والقبيلة والكرامة والوطن والإنسان الذي داس الحوثيين على كرامته وعزته.

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