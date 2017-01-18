“وزارة العمل” تتحقق من فصل موظفين سعوديين من “البنك العربي”

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، مع شكاوى مواطنين عبر تويتر، قالوا إن البنك العربي قام بفصل عدد من الموظفين السعوديين العاملين بالمصرف وإنهاء خدماتهم، مؤكدة أنها تتحقق من وضع المنشأة.

جاء ذلك بعدما أنشأ مواطنون هاشتاقا على “تويتر”، بعنوان “#البنك_العربي_يفصل_موظفين_سعوديين”، اشتكوا فيه من قيام الشركة بإنهاء خدماتهم، دون توضيح الأسباب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، عبر حسابه بـ “تويتر” في رده عبر الهاشتاق: “يجري حاليا التحقق من وضع المنشأة بشأن حالات فصل عدد من السعوديين، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحقها”.