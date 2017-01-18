بالصور .. مدير جامعة جازان يكرم الفائزين بجوائز الجامعة للتميز

كرم معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، الفائزين بجائزة الجامعة للتميز في دورتها الأولى، التي نظمتها وكالة الجامعة للجودة والتطوير، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأوضح معاليه أن الجامعة تحرص على استمرارية الجائزة وتطويرها لتتسع وتستهدف جميع منسوبي الجامعة بمختلف وكالاتها وعماداتها وكلياتها ومختلف الأجهزة الإدارية والفنية التميز مستقبلاً.

وأفاد أن الطالب الجامعي هو محور العملية الأكاديمية, متمنياً أن تتوسع الجائزة لتشمل مختلف المجالات وفق ما يحقق خدمة ومتطلبات الطلاب والطالبات ويمكنكنهم من تحقيق التميز المنشود.

وأكد الدكتور القحطاني أهمية التكريم للمتميزين والمبدعين لدعم روح التنافس نحو الأفضل بين أفراد وإدارات الجامعة, وأن التكريم من الواجبات التي تحرص الجامعة على تقديمها لمنسوبيها.

بعد ذلك قام معاليه يرافقه وكيل الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي الدكتور علي بن أحمد الكاملي بتكريم الفائزين بالجائزة.

وحققت كلية الطب جائزة التميز للكليات, حيث تم تكريم قسم الفيزياء بكلية العلوم بجائزة التميز للأقسام الأكاديمية, وتكريم كل من عضو هيئة التدريس الدكتور يوسف بن سالم العريان من كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات, والدكتور شفيع الحق من كلية التمريض بجائزة التميز في البحث العلمي, وشقراء بنت علي آل بشير من كلية العلوم والآداب بصامطة لحصولها على المركز الأول في التميز الإداري للموظفين، فيما جاء ثانياً نايف بن إبراهيم كريري من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمؤتمرات، والمركز الثالث سارة بنت علي الحازمي من الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

كما نال الجائزة في مجال الطالب المتميز الطالب محمد بن فوزي زيلعي من كلية الهندسة, فيما نالت كلية طب الأسنان جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية وكلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات جائزة التميز للموقع الالكتروني, كما تم تكريم إدارة تنمية الموارد البشرية بجائزة التميز الإداري للإدارات.

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