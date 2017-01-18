 شاهد .. عمال يلقون الأثاث المدرسي من أعلى سطح مجمع تعليمي بجازان | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

شاهد .. عمال يلقون الأثاث المدرسي من أعلى سطح مجمع تعليمي بجازان

فيفاء أون لاين - يوتيوب

صوّر مواطن مقطع فيديو من أمام إحدى المدارس بجازان رصد فيه قيام مجموعة من العمال برمي طاولات مدرسية من أعلى سطح المدرسة إلى ساحة المدرسة الخارجية.

وأفاد المواطن بأن الطاولات التي رماها العمال جديدة، كما يبدو من المقطع أنه حاول مع مواطن آخر التدخل ومناداة العمال ليطلبا منهم التوقف عن رمي الطاولات.

من جانبها، قالت الإدارة العامة للتعليم بجازان إن المقطع صور أمس (الثلاثاء)، موضحة أن العمال يتبعون شركة مكلفة بنقل بعض الأثاث التالف من المدرسة، والذي يشمل بعض الطاولات والمقاعد.

وأكدت إدارة التعليم أنها ترفض بشكل قاطع الطريقة التي اتبعها عمال المؤسسة في نقل الأثاث، لافتة إلى أنها شكلت لجنة للتحقيق والكشف عن جميع تفاصيل الواقعة.

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