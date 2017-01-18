 نائب عشيرة آل مرادن من قبيلة آل شراحيل بفيفاء يشكر كل من واساه في والدته | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

نائب عشيرة آل مرادن من قبيلة آل شراحيل بفيفاء يشكر كل من واساه في والدته

نائب عشيرة آل مرادن من قبيلة آل شراحيل بفيفاء يشكر كل من واساه في والدته
ماطر الشراحيلي ـ فيفاء
يتقدم نايب عشيرة. ال مرادن من قبيلة ال شراحيل بالشكر الجزيل لكل من واساه  وقدم واجب العزاء عزاه  في وفاة والدته رحمها الله ، سوأحضوريا او تلفونيا  وفي مقدمتهم :
 رئيس مركز الجوه بفيفا
و  نايب شيخ شمل فيفا  وشيخ قبيلة ال شراحيل وجابر محمد الخفشي نائب  رئيس بلدية فيفا  وزملاه من منسوبي البلديه
ورئيس المجلس البلدي  والاستاذ مفرح حسين  وقائد وافراد وحدة امن مطار الملك عبدالله ومن منسوبي المطار الاستاذ سلطان مسلم وزملاه وابناء قبيلة ال شراحيل
مما كان له الاثر الطيب في تخفيف مصابه سائلا  الله ان يكتب للجميع الاجر والمثوبه وان لا يريهم مكروه في عزيز لديهم.

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