طرق جازان تطور جحور الضبان إلى جحور ثعالب في أودية الداير 

قامت إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان باستحداث وتطوير بعض عبارات الأودية في محافظة الداير بني مالك والتي كانت عباره عن جحور ضبان حيث فشلت مع أول سيل وارتدمت بالكامل وهاهي الآن وبعد حوالي عشر سنوات تقوم الطرق مجددًا بتطويرها لتصبح جحور ثعالب

فيما استغراب الأهالي من تلك المشاريع الفاشله والهدر المالي والذي لم يستفيد عابري تلك الأودية غير الأنتظار لساعات طويلة بعد هطول الأمطار وجريان الأودية بالسيول الضخمه والتي سوف تردم بالكامل مثلها مثل تلك التي انشأت من قبل لأنها وضعت بمواصفات لاتتناسب مع حجم ومساحة الوادي حيث لم تأخذ من مساحة الوادي إلا الربع والمساحة المتبقيه سوف تردم بالكامل مثل سابقتها مطالبين بأنشاء كوبري ينهي المعاناه

كل مايجري في صمت رهيب من محافظ الداير والمشائخ ومسؤولي الطرق.