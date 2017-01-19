جمعية البر الخيرية بفيفاء ترسم خطة التنمية المستدامة

بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء بمجلس إدارتها وموظفيها أعمالها في رسم خططها في التنمية المستدامة في كل الجوانب التشغيلية والاستراتيجية والتطويرية للانتقال لوضع مستقبلي أفضل والوصول لمرحلة تنموية تتوافق مع رؤية 2030 .

حيث عقد المجلس يوم أمس الأول ورشة عمل قدمها المستشار محمد محمود أبو قطيش المدرب بمؤسسة ماسة التنمية بالرياض بحضور الموظفين بالجمعية والتي تناولت الكثير من المحاور أهما الأنظمة الإدارية والمصادر المالية والعلاقات الخارجية والبرامج وتقديم الخدمات بهدف وضع خطة تطويرية تشغيلية استراتيجية للسنوات القادمة والتنفيذ من العام الحالي .

كما تطرقت الورشة لأبرز الايجابيات والسلبيات بعناصر نظرية التغيير بقياس واقع المنظومة المؤسسية بنقاط القوة والضعف والتهديدات والنظر في المعوقات وفرص التحسين وترتيب الأوليات وتعزيز المشاركة والشفافية .

ووعد أعضاء مجلس الجمعية والموظفين خلال الورشة بالحرص على تطوير برامج العمل الخيري والسعي جاهدا لتحقيق الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية واستمرار تنفيذ عدد من ورش العمل لتحقيق بإذن الله تعالى العديد من الأهداف لتطوير الجمعية .