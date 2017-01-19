 محافظ وادي الدواسر يُكرم الموهبتين “عبدالله “و”نوران “ | فيفاء أون لاين
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

محافظ وادي الدواسر يُكرم الموهبتين “عبدالله “و”نوران “

محافظ وادي الدواسر يُكرم الموهبتين “عبدالله “و”نوران “
وادي الدواسر -مبارك الدوسري

كرم محافظ وادي الدواسر، أحمد بن دخيل المنيفي ، يوم أمس في مكتبه ، الطفلين عبدالله ونوران الذين نشرا عدداً من مقاطع الفيديو الوطنية على وسيلة التواصل الاجتماعي على الانترنت اليوتيوب ، تحت مسمى ” تغريدات ”  اتسمت بالتفاعل والتواصل في مسارات المواقف الوطنية والمجتمعية ،ووجدت متابعة كبيرة داخل البلاد وخارجها .

وأشاد محافظ وادي الدواسر خلال لقائه بالطفلين بالتميز والموهبة في الإلقاء والإبداع والثقة في النفس والتعبير المؤدي للرسالة التي ترجمها ” عبدالله ونوران ” ، مؤكداً أن الحكومة الرشيدة تسعى دائماً ليكون جيلها يتسم بالرقي والعلم والمعرفة ، وليكونوا لبنات بناء للوطن في المجالات كافة . مثمّناً لداعم الموهوبتين رجل الأعمال صقر بن محمد آل صقر ، ماقدم من دعم وتشجيع لتلك المواهب  الذي عدَّه من ضروب الأمثلة الحيّة والمتجددة في المواطنة النبيلة والصالحة التي تساعد على تميز وإبداع الناشئة .

وكانت الحلقة الأخيرة من برنامج ” تغريدات ” تحمل عنوان ” ملك .. اسمه سلمان ” بمناسبة مرور عامين على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم ، وجاءت المقاطع الأخرى تحت عناوين إنسانية رجال أمننا في موسم الحج ، ولأجل الوطن .. كن فطن ، وانواط الحج .. للشرفاء ، وغيرها من العناوين التي تلامس العديد من المناسبات الوطنية .

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