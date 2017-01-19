با شراحيل يُقلِّد القيادات الكشفية الشارة الخشبية بمكة

قلد الدكتور عبدالله بن محمد باشراحيل رئيس مجلس إدارة منتدى الشيخ محمد بن صالح با شراحيل – رحمه الله – الثقافي بمكة , وبحضور سعادة الأمين العام للإتحاد العالمي للكشاف المسلم ، الدكتور زهير بن حسين غنيم , وبحضور مشرفي قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة , القادة الحاصلين للشارة الخشبية الأستاذ يوسف عثمان إدريس , الأستاذ سعيد حنفي , الأستاذ عيسى يرو فلاته , الأستاذ يعقوب العسلي , الأستاذ عبدالمنعم رياض , والتي حصلوا عليها بعد اجتيازهم لجميع متطلبات الدراسة من التطبيق النظري والعملي خلال فترة الدراسة , وحيث تعتبر هذه الشارة هى أولى الشارات التأهيلية لمرحلة القادة ومن ثم الشارة الأهلية والدولية .



