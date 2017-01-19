 با شراحيل يُقلِّد القيادات الكشفية الشارة الخشبية بمكة | فيفاء أون لاين
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

با شراحيل يُقلِّد القيادات الكشفية الشارة الخشبية بمكة

با شراحيل يُقلِّد القيادات الكشفية الشارة الخشبية بمكة
عمر فريدـ مكة المكرمة

قلد الدكتور عبدالله بن محمد باشراحيل رئيس مجلس إدارة منتدى الشيخ محمد بن صالح با شراحيل – رحمه الله – الثقافي بمكة , وبحضور سعادة الأمين العام للإتحاد العالمي للكشاف المسلم ، الدكتور زهير بن حسين غنيم , وبحضور مشرفي قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة , القادة الحاصلين للشارة الخشبية الأستاذ يوسف عثمان إدريس , الأستاذ سعيد حنفي , الأستاذ عيسى يرو فلاته , الأستاذ يعقوب العسلي , الأستاذ عبدالمنعم رياض , والتي حصلوا عليها بعد اجتيازهم لجميع متطلبات الدراسة من التطبيق النظري والعملي خلال فترة الدراسة , وحيث تعتبر هذه الشارة هى أولى الشارات التأهيلية لمرحلة القادة ومن ثم الشارة الأهلية والدولية .

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