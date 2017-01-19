ميليشيا الحوثي الانقالبية تحرم 2 ميلون ونصف طفل من التعليم وتشرد مئات الآلاف

أكدت إحصائية يمنية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية حرمت أكثر من 2,5 مليون طفل يمني من التعليم، جرّاء الحروب التي تخوضها في مختلف المحافظات اليمنية، وتشريدها لمئات الآلاف من السكان وإغلاقها آلاف المدارس، وتحويل المئات منها إلى ثكنات عسكرية.

وقالت إحصائيات تربوية إن أكثر من 1,5 مليون طفل حرموا من الدراسة للعام الثاني على التوالي، بسبب إغلاق نحو 3500 مدرسة أبوابها جرّاء المواجهات التي أشعلتها الميليشيات في العديد من المحافظات. وطبقاً لتقرير أصدره مركز الدراسات والإعلام التربوي غير الحكومي فإن نحو مليون طفل تضرّرت مدارسهم البالغ عددها 1495 مدرسة، سواء كان التدمير كلياً أو جزئياً، أو تحوّلت إلى مراكز للنازحين، أو اتخذتها الميليشيات كثكنات عسكرية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 800 ألف طفل نزحوا مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل البلاد، وتلقوا تعليمهم في مدارس بديلة أو في مراكز تعليمية تفتقد للحد الأدنى من مواصفات البيئة المدرسية. وأوضح أن نسبة 30% من إجمالي الطلبة المقيّدين بالتعليم العام في وضعية البقاء على قيد المدرسة، ولم يتلقوا أي تعليم يذكر رغم حصولهم على نتائج النجاح، في حين 40% من المعلمين وموظفي التعليم فقط هم من تمكنوا من أداء عملهم إما بشكل كلي أو متقطع،