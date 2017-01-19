الحريصي ” يتفقد آخر الاستعدادات لبرنامج عناية بالعارضة ويشيد بالجهود

قام نائب رئيس جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة الأستاذ حسين أحمد حريصي يرافقه مدير الجمعية الأستاذ طالع مغدر الجابري أمس بزيارة تفقدية لمقر برنامج عناية لرعاية الأيتام للوقوف على آخر استعدادات البرنامج الذي تشارك في رعايته مؤسسة السبيعي الخيرية ويهدف إلى بناء الأيتام اجتماعياً ومهارياً ويعزز فيهم مبادئ القيم .

والتقى ( الحريصي ) خلال جولته المدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ/ محمد حسين عبدلي وكافة الأجهزة الإدارية والفنية العاملة بالمشروع حيث عقد اجتماعا استمع خلاله لأهم خطوات سير المشروع الذي سوف يعاود نشاطه بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي .

وعبر ( الحريصي ) عن سعادته الغامرة بما شاهده من عمل دؤوب وتنظيم مطالباً الجميع باحتساب الأجر والمثوبة وإخلاص النية لله تعالى متمنياً التوفيق للجميع .

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لبرنامج عناية الأستاذ محمد حسين عبدلي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها جمعية البر الخيرية بالعارضة من أجل الارتقاء بأبنائها الأيتام سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين أعمال القائمين عليها والداعمين لمشاريعها .