الاستاذ/ عبد الله بن حسن فرح الأبياتي

كلما كان الشيء قريبا منك وملاصقا، كنت أكثر عجزا عن رؤيته بوضوح، ففي الغالب لا يستطيع المرء تقييم اقاربه بصدق وشفافية، فإما ان يضعهم في درجة اعلى مما هم عليه، أو يغمطهم كثيرا مما يستحقونه، وكلما كانوا اكثر قربا، كان الوضع اكثر صعوبة واكثر حرجا، فالعاطفة في الغالب غالبة، فقد تراهم من خلالها اكبر مما هم عليه، أو قد تفقدك الاحساس بتميزهم حتى لا ترى فيهم شيئا منه، فالكثير لا يزال يرى ابنائه صغارا مهما كبروا ، فكل شيء ينموا ويكبر إلا هم (في نظره)، وكما قيل (من عرفك صغيرا احتقرك كبيرا)، فيبقى ابنك وقريبك في عينيك ذلك الطفل الصغير، الطفل الاخرق الذي يتعثر في خطواته، ولا يحسن رفع اللقمة الى فيه، ولا التعبير عن ذاته ورغباته، فهذا هو الانطباع الاولي، الذي أرتسم في عقلك الباطن، ويصعب عليك تغييره بسهولة، فلكونهم لا يفارقونك، و يكبرون امام عينيك، فانت لا تلحظ نموهم، واكتمال عقولهم، ونضوج مداركهم، أو لا تعترف بكل ذلك أصلا، لأن فيها دلالة على انك انت كبرت ايضا، ولذلك فانت تغالط نفسك دون أن تشعر، وتردده في ضميرك حتى تؤمن به حقيقة، فابنك يبقى في نظرك وفكرك ذلك الطفل الضعيف، رغم مرور سنينه، ونمو جسمه، واكتمال عقله، وترقيه في مراحل التعليم المختلفة، بل قد نرى كثيرا من الناس يثق بمن هم في سن أولاده واقاربه، اكثر من ثقته في اولاده واقاربه، فهو يراهم ويعاملهم دون مستوى الاخرين، فهم دون اقرانهم في كل شيء، في آراءهم وفي تصرفاتهم وفي كثير من امورهم، فالعاطفة هنا تمنعه من ان يراهم بحجمهم الطبيعي، وقدراتهم الحقيقية، أو قد يكون ذلك الحكم من قبيل (كثرة المساس تميت الإحساس)، وهذا شيء عام لدى معظم أو غالب الناس، لذلك يرى بعض الفقهاء أنه قد لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية فيها بعض اقاربه الأدنين، وكذلك في قبول الشهادة لأحدهم، فالعاطفة قد تجعل الانسان يحيف في حكمه أو شهادته، وكما أن العداوة المستحكمة قد تشطح بصاحبها، فكذلك العاطفة الجامحة تفعل ذلك وأكثر، قال الامام الشافعي رحمه الله:

وعينُ الرضا عن كل عيب كليلةٌ ## ولكنّ عين السخط تُبدي المساويا

ومن هذا القبيل قد تكون شهادتي هنا مجروحة ، أو قد اكون مقصرا في أدائها على حقيقتها، وعلى كلا الحالين فالمفروض أن لا اكتب هنا شيئا، ولكني مع ذلك تجرأت ولم اعفي نفسي عن اقتحام هذا المحذور، بل لم اجد مندوحة في أن اغوص في عالمه ، والتعرف على شخصيته، وسبر غور نفسه، لما له من حق علي كغيره في هذا المجال، مع حرصي الشديد على قدر جهدي، أن أتجنب ما قد يميل بي إلى احدى المحملين السابقين، ولذلك سيكون التركيز بكل شفافية على المعلومات الاساسية في شخصيته، مع معرفتي الاكيدة باستحالة ذلك، وصعوبة الالتزام بهذه القاعدة، ولكني ابدأ وبالله الاستعانة وعليه التوكل، مقدما طلب صفحكم فيما قد لا اقدر عليه، فأقول :

لقد حاولت إعادة النظر اليه من جديد، والتعرف عليه من بعيد، والاجتهاد في التجرد عن الاحكام السابقة، والبعد الكامل عن العاطفة المستحكمة، وبعد كل ذلك رأيت فيه شخصية متميزة، وصفات عالية نبيلة، فأول ما تقتحم منه العين، بشاشة الوجه، وجمال المحيا، والابتسامة المعبرة، وامارات النجابة والقوة والحلم، وإذا اقتربت منه اكثر واكثر، وجدت صفات النبل والرؤية والهدوء، واكتشفت ما يتحلى به من وافر الذكاء، وسعة الثقافة والعلم والمعرفة، ثم يبرز لك بوضوح حسن تعامله مع الاخرين صغارا وكبارا، وتحليه بالأخلاق العالية، وسعة البال، وصفاء الذهن، وفي اجادته لفن الاصغاء، واحسانه جميل التلقي، وفي اتقانه للتعبير وبديع الحوار، بل وجدته قويا صبورا، لا يتراخى أو يتزعزع عن اهدافه وقناعاته، متميزا بالأدب الرفيع، والوقار وحسن السمت، وروعته في اختيار الكلمات القوية المعبرة، والمتينة في مبناها ومعناها، وكل هذه صفات وميزات تؤهله لان يكون في المقدمة، وتجعله قدوة وقائدا يخدم اهله وجماعته، ويرتقي بهم في تلمس سبل الخير ومجالات الصلاح.

ورث كثيرا عن والده، الشيخ الاديب الشاعر، حسن بن فرح (رحمه الله)، فانت تجده أديبا وشاعرا وخطيبا، ولديه الملكة والموهبة الشعرية الموروثة ، التي نماها وصقلها بالعلم والأدب والممارسة، فهو في الواقع كما عرفت كثير الاطلاع والقراءة ، يعمل فكره في ابتكار المفردات، والغوص في المعاني، ويستخرج كثيرا من الدرر، ويلم بالعديد من جوانب الابهار، فتجد قصائده فخمة جزلة، لا تشبع من سماعها وتكرارها، وهو مع ذلك انسان اجتماعي، لا يمل من الناس ولا يبتعد عنهم، يحب ملاقاتهم والتواصل معهم، لا يخجل من الاستشارة والاخذ بالرأي الصواب.

خبرته شديد البر بوالديه وباهلها وذوي قرباه، ولم اجده الا ساعيا بكل قوة الى استكمال النبل في شخصيته، وفي صقلها وترويضها على كل مكرمة ، بارك الله فيه ووفقه واعانه.

انه الاستاذ الاديب الشيخ/ عبد الله بن حسن بن فرح بن اسعد بن سليمان بن يزيد بن مسعود آل يزيد بن مسعود الابياتي الفيفي .

والده كما هو واضح هو الاديب، والشاعر الملهم والكاتب والخطيب، الاستاذ/ حسن بن فرح (رحمه الله وغفر له)، ترك له بين الناس مكانة وسمعة من الصعب أن يسدها احد من بعده، ولكن المؤمل ان يكون في ابنائه وفي مقدمتهم (عبدالله) بعض العوض فيما فقدناه فيه، يقول عنه (والدي/ حسن بن فرح أسعد الفيفي يرحمه الله، شيخ عشائر أبيات فيفاء، المربي الفاضل، والقائد الهمام، معروف بقيادته الحكيمة، وشخصيته القوية، وآرائه السديدة، شاعر المنطقة وممثلها أمام آل سعود وضيوف المنطقة، وكانت تلك المزايا في شخصيته الفريدة، نتاج تربية والده جدي/ فرح بن أسعد الفيفي (رحمه الله)، المتدين الصدوق، صاحب الكلمة المسموعة، والمشهور على مستوى قبائل جبال فيفاء، وقبائل الجبال المجاورة، من قبل العهدين الإدريسي والسعودي، حيث كان من أهم ما اشتهر به (حسم النزاعات القبلية وإطفاء نار الحروب بين القبائل)، وكان شاعرا ملهما، ينفث الله في قلبه كثيراً من الأمور المستقبلية، فتأتي في شعره بصريح أسمائها وبتواريخها، فتكون كما قال بفضل الله).

واما والدته فهي شقيقتي الفاضلة/ محسنة بنت علي بن قاسم آل طارش الخسافي (حفظها الله واسعدها)، كانت ولا زالت لأبنائها خير مربية، ودافعة له دوما ومحفزة لهم لطلب المعالي ، والسعي الدائب للوصول الى كل فضيلة، تحفزهم وتشد من ازرهم وتضرب لهم الامثال، ولا تفتر في الدعاء لهم بالصلاح والفلاح، ويقول عنها (والدتي / محسنة بنت (العلامة والفقيه والقاضي) علي بن قاسم الفيفي، الذي كان حريصا على تعليم أبنائه وبناته، كحرصه على نشر التعليم في فيفاء كلها ، فقد قام بتكليف الفاضلة / جميلة بنت سلمان صبحان الفيفي (رحمها الله) بتعليم بناته، ومنهن والدتي وهي في سن الثامنة تقريباً آنذاك، فتعلمت مبادئ القراءة والكتابة، وختمت ثمانية أجزاء على يدي معلمتها ، ثم التحقت بعد زواجها من والدي بمحو الأمية (بمعشم)، من عام ١٣٩٨ إلى ١٤٠٠هـ ، ووالدتها هي الفاضلة / مريم بنت يحيى بن أسعد الثويعي رحمها الله، (وهي ابنة شيخ قبلية آل الثويع المرحوم بإذن الله، والغني عن التعريف في قيادته ودينه وحكمته)، فكان لتعليم والدتي يحفظها الله، ولنشأتها في بيئة دينية وعلمية، وبين شخصيتين قياديتين، الأثر الواضح في تربيتها لأبنائها، حفظها الله ورعاها).

ولد لهذين الفاضلين، في النفيعة في بيت (الطائف)، في ٢٣/١/١٤٠٠هـ ،وترتيبه وكان ترتيبه لهما الثاني، ونشئ وترعرع في هذا الحاضن التربوي الجميل، ما بين قدوات في الدين والفقه والحكمة والقيادة ولله الحمد والمنة.

تعليمه:

لما بلغ السن النظامية للقبول في التعليم، في بداية العام الدراسي1406/1407هـ، التحق بالتعليم الابتدائي، في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بالنفيعة، وكانت المدرسة في تلك الفترة بسبب ملاحظات فنية على مبناها، قد الحقت بمبنى المتوسطة والثانوية العامة بنيد الدارة، ودوامها في الفترة المسائية من بعد الظهر، مما اضطره مع صغر سنه في تشجم المسير المتعب اليها، لأنها بعيدة عن مقر سكنه في بيت ذا وديف، ولكن كان له جارهم الاستاذ عبد الله بن محمد احمد الريثي ( محافظ محافظة أحد المسارحة حالياً)، وهو حينها طالب في نفس المدرسة، وكان يكبره قليلا، فكان له نعم الرفيق والصاحب في مسيره إلى مقرها ذهابا وايابا، ويقول عن هذا الجار الرفيق (كان بمثابة أخي الأكبر وما زال -حفظه الله ورعاه)، استمرت المدرسة على هذا الوضع لفصل دراسي واحد ، ثم مع بداية الفصل الدراسي الثاني أوجد لها مبنى مستقل جديد، وكان بتوفيق الله قريب من مقر سكنه، وفي هذا المبنى أتم جميع فصول المرحلة الابتدائية، وكان يترقى عاما بعد عام ، الى ان تخرج بتوفيق الله بتفوق من الصف السادس لتحفيظ القرآن الكريم، في نهاية العام الدراسي 1412/1413هـ.

سجل عندها مباشرة في المتوسطة العامة، الواقعة كما ذكرنا من قبل في حي نيد الدارة، وكان بالطبع مديرها هو والده، المربي الفاضل الاستاذ/ حسن بن فرح (رحمه الله)، ويقول عن هذه النقلة، وعن شعوره والاحساس الذي غمره، لكونه قد انهى مرحلة تعليمية، ولكونه اصبح قريبا من والده، فيقول: (لقد تحقق حلمي بالالتحاق بمتوسطة وثانوية فيفاء، والتي كان يديرها والدي – رحمه الله – ، فهي أول ثانوية افتتحت في القطاع الجبلي، بعد أن سعى والدي في ذلك، وأثمرت مساعيه بفضل الله، فكانت منارة علم يقصدها الطلاب من جبال فيفاء ومن الجبال المجاورة، وكان صيتها يصدح في الأرجاء، وأخذت بين الناس اسمها من اسم والدي (رحمه الله) فكانوا يطلقون عليها (ثانوية حسن فرح)، وكانت تحتوي على نخبة من المعلمين الفضلاء، مما جعل لها السبق على مستوى إدارة التعليم، وحصد المراكز الأولى في العديد من المجالات).

تضاعف جهده في هذه المرحلة، وتضاعفت عليه المسؤولية والرقابة، لكون والده هو مدير المدرسة، وإن كان هو في البدأ يراها في مصلحته، ولكنها بين زملائه تمثل له عبأ مضاعفا، مما جعله يهرب من ذلك الاحساس، ويتجنب الاحتكاك السالب مع والده، حيث لجأ إلى زيادة اجتهاده، وفي مضاعفة جديته ومتابعته لدروسه، وتفانيه في مذاكرته ونشاطه، فلم يدع مجالا أو مدخلا يدخل عليه منه، أو قد يعرضه لأي موقف محرج امام والده، وكل ذلك جعله بالفعل بمنأى عن كثير من ذلك الشعور، ومع الوقت زالت كل تلك الحساسية، والف الموقف وتعود عليه، وتبددت نظرة الاخرين المتوجسة تجاهه، ، بل وحفزه الى مضاعفة اقباله الجاد على دراسته واهتمامه بها، مما كان له مردود ايجابي كبير عليه، وجعله متفوقا ترقى في جميع فصول المدرسة عاما بعد عام، وما اسرع ما مضت به الاعوام وتصرمت، حتى تخرج من هذه المدرسة بحمد الله، والتي اشتملت على المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث اخذ المرحلة المتوسطة (الكفاءة) في نهاية العام الدراسي 1415/1416هـ، ثم المرحلة الثانوية (علمي) في نهاية العام الدراسي 1418/1419هـ.

الدراسة الجامعية :

انتهت المرحلة الثانوية، وكانت كغيرها من المراحل السابقة واللاحقة، التي يعتقد المرء -جاهلاً- عندما ينهي مرحلة من مراحل حياته تلك، أنه قد عبر واجتاز عنق الزجاجة، لا أعباء بعدها ولا هموم، ولكن سرعان ما تتجلى أمامه المرحلة التي تليها، وهي أشد وأكبر من سابقتها، فما إن انهى المرحلة الثانوية العامة الا وتبدت امامه مرحلة مختلفة تماما، مرحلة اكتشاف المجهول، مرحلة الاغتراب والبعد عن الاهل والالف والديار، مرحلة الاعتماد التام على النفس في كل امور حياته، مرحلة الانفصال والانفطام النهائي، كان لابد له من مغادرة الحياة الهانئة المطمئنة، ليكون فيها لأول مرة هو المسؤول الوحيد عن نفسه ، وعن حياته وسكنه وطعامه ودراسته وكل اموره.

كان انتقاله الى مدينة ابها حيث كانت اقرب جامعة اليه، وفيها تقدم بأوراقه لطلب القبول في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (فرع ابها)، ويقول: (كنت أهوى اللغة العربية، مع صعوبتها بالنسبة لي، ومع ذلك كنت في شؤوني الخاصة عمليا، فلا أتشبث بفكرة قد تتسبب في تأخري، حيث وطنت نفسي على قبول أي قسم اقبل فيه ، فالله سبحانه يختار الخير، وقد تكفل بالرزق، وانما على العبد بذل السبب) وبالفعل تم قبوله خلاف ما يرغب، حيث قبل في كلية الشريعة وأصول الدين، قسم أصول الدين (تخصص السنة النبوية)، فتقبل ذلك بكل اريحية ودون تردد.

واما اموره المعيشية الاخرى بعد ذلك فقد سارت على النحو التالي ، يقول : (سكنت في البدأ ضيفا لمدة شهر في منزل الفاضل/ أحمد بن سليمان قاسم ال طارش، وعانيت في تلك الفترة من صعوبة الوصول للكلية والمشاوير المكلفة، والمصروف محدودا، ونفسي تتأبى أن تكون عبئا على أحد، مع أنهم فتحوا لي قلوبهم قبل بيوتهم جزاهم الله كل خير، ثم هيئ الله لي أن وجدت سكنا بجوار الجامعة، الواقعة طرف أبها على خط الطائف طريق الحجاز، فارتحت فيه كثيرا، فالجامعة لا تبعد اكثر من خمس دقائق مشيا على الاقدام، والخدمات متوفرة في محيط السكن بشكل كامل ) ثم يستطرد قائلا: (كانت المعاناة عندما اريد السفر إلى اهلي في فيفاء، وهي معاناة عامة لمعظم الطلاب في ذلك الوقت، فلا تتوفر سيارات خاصة لدى غالب الطلاب، فيكون السفر إما بواسطة سيارات الأجرة، وهم يتسابقون علينا ويتقاذفون بنا، وإما بترصد من يملك من الطلاب سيارة خاصة به وهم قلة، وغالبهم يسكنون في شقق مليئة بالطلاب، وبالطبع تكون لهولاء الأولوية في الركوب، وكانت هذه السفرات لا تأتي إلا على فترات متفاوتة، من الاسبوعين إلى الثلاثة أو الشهر).

مضت به السنة الاولى متأرجحة، ما بين المعاناة وظروف الغربة، ثم الاكتشافات والالفة والتعود، لذلك لم ينتهي العام الاول إلا وهو راض عن نفسه وحياته تلك تمام الرضى، ولما بدأ العام الجامعي الثاني الذي لم يكن كسابقة، فالخبرات اصبحت تعينه كثيرا، ولكن برزت له في بدأ هذا العام مشكلة عدم توفر السكن القريب، ومع ذلك فقد ساير الوضع، وتأقلم مع الامر بما يناسبه، مع اضطراره إلى مضاعفة الجهد، وفي زيادة معيار النشاط البدني بالمشي، فالإنسان بطبيعته لا يقف عند مثل هذه الامور، بل يعالجها ويساير الظروف بما يناسبها، فلكل مشكلة حل، والصبر مفتاح الفرج.

ولما كانت معاناة السفر لزيارة الاهل هي المؤرقة، وتكمن اكثر في حالة العودة إلى ابها، فإن لم يكن لك رفيق يملك سيارة تعود معه، فيتعذر عليك احيانا وجود السيارة التي تقلك إلى خارج فيفاء بسهولة، لذا آل على نفسه أن يسعى لتملك سيارة خاصة به، ويقول حول ذلك: (عزمت على شراء سيارة خاصة بي، وتكون من مالي الخاص، لذا لم اطلع احدا على ما بيته، وقد تحقق لي ذلك بفضل الله وتوفيقه، مع نهاية السنة الجامعية الثانية ١٤٢٠/١٤٢١هـ ، حيث استطعت بعد جهد في توفير مبلغ بسيط (2000)ريال، جمعتها من مكافأة الجامعة، وقدمتها كدفعة أولى في سيارة (مازدا)، على أن اقسط الباقي من المكافأة غير المنتظمة، كانت تلك السيارة في الحقيقة (خردة من الخرد)، ولكنها في نظري تحفة من التحف، لأنها أول سيارة املكها ومن حر مالي، وشعرت حينها بالإنجاز والنجاح الكبير، وبالذات عندما كان شرائها بقرار مستقل، ودون مساعدة من احد أو مشورة، وكان أول سفر لي بها إلى فيفاء في منتصف الإجازة الصيفية، حيث كانت بصحبة والدتي (حفظها الله)، التي حاولت جاهدا أن اصرفها عن الركوب معي، وصارحتها بأني غشيم (وكنت لا اصرح بذلك لأحد من قبل)، وزاد الطين بلة أن الوقت كان ليلا، وانا لا أرى جيدا في الليل (مع مكابرتي بعدم فحص نظري والاعتراف بذلك)، اضافة إلى أني لا املك رخصة قيادة، ولكنها مع ذلك أصرت على أن لا تركب مع احد غيري، فقد حملها (كما اخبرتني فيما بعد)الخوف الشديد علي من هذه المجازفة، وبحمد الله نجحت في أول سفرية، وتيسرت جميع الأمور بعد ذلك، بل أصبحت السيارة مصدر دخل إضافي متى ما دعت الحاجة ، والحمد لله).

هذه الفترة وهذه التجارب التي خاضها، والتحدي الجديد الذي عاشه، كانت تجارب ودروس واقعية نافعة، تغلب فيها على كثير من المعوقات، ومارس فيها الاختيارات المصيرية بنفسه، ومع الوقت كسب الثقة بحسن تصرفه، وأحس بشعور داخلي رائع، حيث اكتشف ذاته وتعرف على قدراته ، واطمئن اليها ووثق بها، ثم اطمئن إليه الابوين وكل من حوله، ومضت به السنوات متدرجا في مستويات الجامعة، وتجاوزها فصلا بعد فصل وعاما بعد عام، إلى أن تخرج بحمد الله وتوفيقه، وحمل شهاد البكالوريوس في اصول الدين، مع نهاية العام الجامعي 1422/1423هـ، وكانت الجامعة حينها قد تغير اسمها، واصبحت جامعة الملك خالد.

وهنا صدم بواقع تخصصه الذي يحمله، وأنه تخصص غير مطلوب في الوظائف التعليمية آنذاك، بل الاحتياج كان قائما حينها بنسبة كبيرة على تخصص اللغة العربية، ولهذا سعى جادا في البحث عن الحلول العملية المتاحة، وقد عرف أن بعض من كليات المعلمين استحدثت دبلوما مكثفا في اللغة العربية، مدته عام دراسي كامل، وهو يعد الطالب ليكون متخصصا في اللغة العربية.

كانت بالنسبة له فرصة لا تعوض، يستطيع بها أن يصيد عصفورين بحجر، فهو من ناحية يحقق رغبته الاولى في تخصص اللغة العربية، ومن ناحية أخرى يهيئ نفسه للوظيفة التي يحلم بها، لذا لم يتردد نهائيا، بل سارع إلى الالتحاق بكلية المعلمين في أبي عريش، ومع بداية العام الجامعي 1423/1424هـ، استأنف الجلوس من جديد على مقاعد الدراسة، والاستمتاع بمعاناة المذاكرة والتحضير، واقبل على دراسته فرحا مستبشرا، جادا مجتهدا على مدار هذا العام، إلى أن تخرج بحمد الله وتوفيقه في ١٣/٥/١٤٢٤هـ، يحمل بين يديه شهادة دبلوم اللغة العربية.

ولم يقف عند هذا الحد فيما بعد، بل سعى بكل عزيمة في ترقية خبراته، وزيادة معلوماته والرفع من قدراته، في مجالات الحياة والتربية والتعليم ، فلا تتاح فرصة امامه الا واختبلها، حيث التحق وهو على رأس العمل الوظيفي بالعديد من الدورات التدريبية والتنشيطية، في المجالات المختلفة ، تعليميا وتربويا واجتماعيا واداريا وارشاديا، وفي مجالات الحاسب الآلي وتفرعاته، ومن هذه الدورات:

دورة في الاختبارات المدرسية في ٢٩/٢/١٤٢٥هـ.

دورة في الحاسب الآلي في ١٦/٧/١٤٢٥هـ.

دورة في استخدام البوربوينت في ٢٨/١/١٤٢٦هـ.

دورة في التعليم التعاوني في ١٨/٣/١٤٢٦هـ .

دورة في استراتيجيات القراءة للمعسرين قرائياً في ٢/٣/١٤٢٨هـ.

دورة المنهج الشامل في اللغة العربية في ١/١/١٤٣٢هـ.

دورة في استراتيجية لعب الأدوار في ٢٤/٤/١٤٣٢هـ .

دورة التطوير المهني لمعلمي المشروع الشامل لتطوير المناهج (لغة عربية) في ٧/٥/١٤٣٢هـ.

دورة في الارشاد الطلابي في ١٨/١/١٤٣٤هـ .

دورة في التوعية بمضار المشروبات الغازية في ٢٤/١/١٤٣٥هـ .

دورة في العلاج بالألوان في ٨/٢/١٤٣٦هـ .

برنامج تدريبي في هندسة النجاح في ٤/٥/١٤٣٧هـ .

وكان آخرها دبلوم في المهارات المتقدمة للمدربين الممارسين في ١٦/٥/١٤٣٧هـ، المعتمدة من مركز كامبردج للتدريب والاستشارات(CTCC )، تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

العمل الوظيفي:

تم تعيينه بعد تخرجه مباشرة من كلية المعلمين في ابي عريش، على وظيفة معلم في اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، وتم توجيهه إلى ادارة التعليم في سراة عبيده، وباشر في ١٩/٧/١٤٢٤هـ في مدرسة خبيب بن عدي الابتدائية (بالخوايس)، وتقع في بادية من بوادي قبيلة الحباب من قحطان، في منطقة نائية جدا، وما اسرع ما تأقلم مع عمله ومع المنطقة، واستمر في هذه المدرسة لمدة ثلاث سنوات، ثم تم نقله إلى بلدة (الرقة) في جوة قحطان، إلى مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الابتدائية، ومع أن المسافة بين المدرستين ليست كثيرة، ولكن المفارقات في طبيعة الحياة في كل منهما، فكانت بادية الحباب تشبه بوادي تثليث والدواسر والمنطقة الوسطى، أما بادية جوة قحطان فكانت امتدادا لبادية خولان، تتشابهان في اللباس وفي اللهجة وغيرها، فكانتا له تجربتان مختلفتان، واكسبتاه المعرفة والخبرات الحياتية المفيدة، ومن ذكريات تلك الفترة أنه استدعاه في احد الايام مدير شؤون المعلمين بإدارة التعليم، ولم يدري ما السبب! ولما حضر إليه بعد أن سأل عن اسمه (حسين بن سعيد آل خزيم)، وعندما عرّفه بنفسه حين قدومه، رحب به كثيرا وسهل، ثم أخذ يسأله عن والده الشيخ حسن بن فرح رحمه الله، وأخبره أنه من طلابه في متوسطة ابها، وكذلك كان مدير التعليم حينها (الأستاذ/ يحيى بن محمد آل فايع)، وفي نهاية المقابلة طلب اليه أن يبلغ والده السلام، ورجاه إن أمكن تزويده بنسخة من قصيدته في (الخنافس)، وكان يعني القصيدة التي بعنوان (لهيب الصراحة)، وكانت بالفعل في وقتها لهيباً على الخنافس من الشباب في تلك الحقبة، حوالي عام ١٣٩٢هـ، حيث عالجت كثيرا من المظاهر المنتشرة آنذاك، من موضة ما يسمى (الخنافس)، ومطلعها :

أُمورٌ تَسْتَفِزُّ ذَوِي الأَنَاةِ **** وَتَضْطَرُّ الحَلِيْمَ إِلى العَصَاةِ

أَيَبْقَى العَالِمونَ بِلا لِسَانٍ **** أَيَبْقَى التَّائِهُونَ بِلا هُدَاةِ

أيبْقَى مِنْ شَبَابِ الدِّينِ جَمْعٌ **** يَهُدُّهُمُ التَّسَمُّمُ بِالجُفَاةِ

أَيَبْقَى المُقْسِطُونَ بِلا سِيَاطٍ **** دَوَاءٍ لِلْغِوَايَةِ وَالعُصَاةِ

أَرَى يَا إِخْوَتي هَمَجاً وطَيْشاً **** وَحُبَّاً فِي مُسَايَرَةِ الغُوَاةِ

بَدَا بَعْضُ الشَّبِيْبَةِ في طِرَازٍ **** يُفَوِّقُهُ عَلَى غَنَجِ البَنَاتِ

فَذُوْ شَعْرٍ تَجَاوَزَ مَنْكِبَيْهِ **** يُضَاهِيْ طُوْلَ شَعْرِ الفَاتِنَاتِ

يُجَدِّفُهُ عَلَى خَدَّيْهِ وَاعْجَبْ **** لِهَزِّ الرَّأسِ فِيْ كُلِّ الجِهَاتِ ).

وبعد انقضاء اربع سنوات له في هذه المنطقة ، تم نقله في نهاية العام الدراسي ١٤٢٨/١٤٢٩هـ ، ضمن الحركة العامة إلى منطقة مكة المكرمة، وتم توجيهه إلى مركز الكامل في شمال مدينة مكة المكرمة، وباشر فيها في مدرسة الحارث بن نوفل الابتدائية والمتوسطة بالحنو، وكانت في بادية بني سُليم، واصبحت بالنسبة له عالم جديد وبيئة جديدة، وثقافة مختلفة ووعي مختلف، بل كانت عليه من أشد الأيام معاناة وتعباً، بسبب بعد المدرسة عن مقر سكنه في مكة المكرمة، حيث يستغرق الوصول اليها والعودة منها أربع ساعات كاملة، يعبرون فيها طرق وعرة وصعبة المسالك.

وبقي فيها لعامين دراسيين، إلى أن تمت الموافقة على نقله في نهاية العام الدراسي ١٤٣٠/١٤٣١هـ، إلى إدارة التعليم بمحافظة جدة ، حيث باشر في مدرسة سُهيل بن عمرو الابتدائية (بأم السلم)، وهنا ارتاح قليلا من عناء وصعوبة الطريق، وتنفس الصعداء قليلا، وقد كانت (كما يقول) من أجمل سنينه في التعليم من حيث الإنتاجية والعطاء، ولكنه مع ذلك مازال ينشد الاستقرار الذي يحلم به، حيث كانت مدينة مكة المكرمة هي غايته ومبتغاه، وقد تحقق له ذلك بالفعل في العام الدراسي التالي١٤٣١/١٤٣٢هـ، حيث تم نقله إلى مدينة مكة المكرمة، وباشر في مدرسة أبي الأسود الدؤلي الابتدائية في جبل النور.

كانت هذه المدرسة متميزة له من حيث الزملاء، وسر هذا التميز، في أن أغلب المعلمين فيها من كبار السن، ومعظمهم على مشارف التقاعد، فقد قاربوا الستين من العمر، حيث كان لوجوده بين هولاء الكبار في السن والخبرة كما يقول: (تجربةٌ فريدةٌ)، لان كل من زاملهم في السنوات الماضية كانوا من امثاله من الشباب، واكبرهم لم يبلغ الخمسين، وكان في طبيعته وما زال يرتاح إلى مصاحبة كبار السن، حيث يجد فيهم ومعهم (كما يقول) التجربة والخبرة والحكمة، وقد تحقق له كل ذلك في هذه المدرسة.

بعد استقراره في مكة المكرمة، واكتمال سعادته بتوجيهه الى هذه المدرسة النموذج، بما ذكره سابقا من مبررات شخصية، ارتاحت نفسه واستقرت أوضاعه، ونسي عندها كل المعاناة السابقة والاغتراب، ويقول شارحا لذلك : (في نفس هذه السنة الدراسية ١٤٣١/١٤٣٢هـ ، عندما دخلت مكة المكرمة، رميت عصا الترحال، وأخذت نفساً عميقاً، لأخرج مع زفيره تعب تلك السنين من الترحال والتنقل)، وهنا انخرط في التأقلم السريع مع بيئته الجديدة، وبالذات من خلال المجتمع الجميل ، ومن خلال ملتقى أبناء فيفاء في مكة المكرمة، ويقول في ذلك : (أخذ بيدي أخي العزيز الأستاذ/ حسين بن قاسم الظلمي، الذي عملت معه باللجنة الثقافية للملتقى، وأقمنا بحمد الله الحفلات والأمسيات الشعرية، والمسرحيات الهادفة، وكانت لي العديد من القصائد المحفلية، ثم كلفت فيما بعد بأن رأست اللجنة الثقافية ).

وأما في عمله الرسمي فقد استمر يعمل بكل جد واقبال، ويمارس عمله الاساسي في التدريس دون كلل أو ملل، إلى أن تم تكليفه في العام الدراسي 14٣٣/١٤٣٤هـ بالعمل مرشداً طلابياً، في متوسطة القعقاع بن عمرو بجبل النور، وكانت هذه المدرسة بقيادة الاستاذ/ سعد بن عايض العرابي الحارثي (أبو هاني)، وكان ذو شخصية فريدة وقوية، لمس فيه (كما يقول) شيئا كثيرا من حزم وشدة والده (رحمه الله)، وقد استفاد منه كثيرا في هذا الجانب، وما يمارسه في (القيادة والعمل والحزم)، ويذكر أنه عند تقاعده لبلوغه السن النظامي، أقام له منسوبو المدرسة حفلا كبيرا، في احدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، اعتبارا لمكانته الاجتماعية، وحجم ضيوفه من التعليم ومشايخ القبائل والتجار، ويقول عن تلك الليلة ليلة ٢٥/٤/١٤٣٥هـ: (كنت فيها منسق الفقرات الخطابية، وألقيت ليلتها قصيدة معبرة، لاقت استحسان المعلمين الحاضرين، ولكنها على ما يبدو استفزت مشاعر الدكتور/ علي الغامدي، مدير مكتب التعليم في مكة المكرمة، غيرة منه على الوزارة الموقرة، وقام معقبا ومنافحا عنها، مع أنني لم أذكر فيها إلا شيء من معاناة المعلمين التي قد لا يشعر بها المسؤول، وهذه القصيدة كانت بعنوان (الأم الغاوية) ومنها:

فرعاءُ ناهدةٌ رهيفٌ خصرها *** عجزاءُ باسقةٌ كليلٍ شعرها

حوراءُ زاهيةٌ وضيءٌ نحرها *** تذكي الصدورَ الحبَ كالنيرانِ

من بعد فارسها وقصةِ حبها *** تُركتْ لتجرعَ وحدها في كربها

عولَ البنينِ وحيدةً عن سربها *** عانت وما طابت من الهِجرانِ

جاءَ العريسُ أسائسا أم هل يساسْ؟ *** هل يستطيعُ مساسها؟ أم لا مساس

أم حَولُهُ إنْ هَمَّ داهمَهُ النُّعاس *** شيخان ما عادا من الشبان

إلى أن قلت:

أما إذا التكبيلُ زادَ بنهجها *** وتعدلت فوقَ الظهورِ بسرجها

وتمايلت بين الصفوف بغنجها *** عنها فلا أسفٌ يَردُ عناني

تلكم وزارتنا جحيمُ أسيرها *** أتُيَسرُ الأوضاعُ بعد عسيرها؟

ويُحَدِّدُ التصحيحُ خطَ مسيرها؟ *** سبلا تجوز بنا عن الطوفان

فليهنك اليومَ التحررَ سالما *** من كل مكروهٍ فعيشك طالما

تحت الأوامر ما هنئتَ مسالما *** فاسعد أبا هاني بعيش هاني

واستمر بالطبع في عمله الجديد (مرشدا طلابيا)، إلى أن تم نقله بناء على طلبه، في نهاية العام الدراسي 1436/1437هـ، من إدارة تعليم مكة المكرمة إلى ادارة تعليم صبيا ،ولذلك حكاية مختلفة.

تبدأ هذه الحكاية كما يقول : (من المراحل التي شكّلت منعطفًا كبيرًا في حياته، وهو مرض والده في نهاية شهر رجب من عام ١٤٣٣هـ، والتي امتدت به لعدة أشهر، إلى أن وافته المنية في ١٩\٥\١٤٣٤هـ، وعندها تم ترشيحه من قبيلته، لمنصب (شيخ عشائر أبيات فيفاء) خلفاً لوالده رحمه الله رحمة واسعة)، ويستطرد بأسلوبه قائلا : (أخذت من جديد أبحث عن عصا الترحال، تلك التي رميتها سابقاً، ولكني لم أجدها بسرعة، رغم سعيي الحثيث في إمارة منطقة جازان، مروراً بوزارة التعليم، إلى أن طرقت أبواب وزارة الداخلية، التي أوصلتني إلى الديوان الملكي، ولكن كل ذلك كان بغير جدوى، متيقناً بأن كل شيء عند الله بمقدار).

وأخيرا في بداية العام الدراسي١٤٣٧/١٤٣٨هـ ، تحقق نقله نزولا منه عند رغبة قبيلته، مضحيا بكثير من راحة نفسه واستقراره، حيث صدر قرار نقله ضمن الحركة العامة من الوزارة، وكان نقله إلى محافظة (الدائر بني مالك)، وكانت بالنسبة له كما يصفها: (فرحة وغمة، حسرة وفرصة، باب يُغلق وباب يُفتح، نار تُخمد وتُضرم أخرى)، ويستطرد (ما إن رفعت بصري ومددت يدي إلى السماء، إلا وتجلت رحمة الله تدبيراً وتسخيراً، فسكنت جراحاتي وتبددت آلامي، والحمد لله على ما كان وما سيكون).

ويكمل حديثه قائلا : (من رحمته عز وجل أن تم توجيهي إلى مدرسة صدر جورى، وهي من خيرة المدارس في قطاع الدائر بني مالك، ومن رحمته أيضا أن وجدت سكنا جديدا ومريحا، ثم امتدت رحمته عز وجل بأن تأقلمت وأسرتي في بيئتنا الجديدة، حتى أن أبنائي أحبوا مدارسهم، كما أحببت أنا هذه الديار، حيث شعرت بخولانيتي من جديد أرضاً وإنساناً).

وما إن استقر به المقام في المنطقة، حتى صدر القرار الرسمي في ١٨/١٢/١٤٣٧هـ، بتعيينه (شيخا لعشائر قبيلة أبيات فيفاء)، حيث كانت اقامته في المنطقة شرطا في استكمال تعيينه، وخلال الفترة السابقة بين الترشيح واستكمال صدور القرار، كانت فترة اعداد واستعداد، حيث عمل على تهيئة نفسه لهذه المهمة الكبيرة، بما يراه معينا له على ادائها على الوجه المطلوب(بمشيئة الله)، وكما يؤمله منه جماعته، وما يمليه عليه ضميره بما يحبه الله ويرضاه، وقد عرفت منه عرضا ، في انه من حين تم ترشيحه الاولي للشيخة، سعى جادا الى تطوير نفسه وقدراته، وذلك من خلال البحث والقراءة والاحتكاك، حتى أنه قد أخذ بعض الدورات والبرامج التعليمية، واتخذ في ذلك منهجية جادة وواضحة في تطوير الذات، انطلاقا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم سير الخلفاء الراشدين، ومن عبقرية عمر رضي الله عنه والتابعين، وكذلك من سير الناجحين، ومن كتب التراث الفيفي، والتحق بدورات ملائمة ، ومنها دورات عقدت في (أكاديمية الابداع الخليجي للتدريب الإلكتروني، بإشراف د. طارق السويدان) ومنها (إعداد القادة وأسرار القيادة النبوية)، و(إدارة الوقت)، ومن ضمن هذه الدورات :

التخطيط الاستراتيجي على مستوى الفرد والمؤسسة د. طارق السويدان

صناعة القادة د. طارق السويدان

نتمنى له التوفيق والسداد ، وان يوفقه الله لما يحبه ويرضاه، وأن تكون له عونا على اداء مهمته كما ينبغي، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين.

بعض ادواره العلمية والادبية والاجتماعية :

له العديد من الانشطة المتعددة، والادوار الايجابية، والمشاركات في نقل خبراته وتجاربه العلمية والعملية والحياتية، وقد اتيحت له بعض الفرص من خلال عمله كمرشد طلابي، حيث أقام عددا من الدورات التدريبية، بما يتلائم مع طلاب المرحلة المتوسطة، فيما يتعلق بتطوير الذات، وفي تحديد المستقبل التعليمي والمهني، والتوعية من أخطار المرحلة العمرية التي يمرون بها.

وله عديد من المشاركات الخاصة، والأمسيات الشعرية والادبية، حيث ألقى بعضا من قصائده في المناسبات والمحافل، وأدار بعض اللقاءات والحوارات الشعرية الجماهيرية، ونشر عديدا من قصائده في بعض الصحف المحلية، وفي وسائل التواصل الحديثة.

ونكتفي هنا بإيراد نموذج واحد من شعره، لم اختره بعناية إنما كان هو من المتوفر بين يدي، وهو بعنوان (موطني) يقول فيه :

لي مَوطنٌ بين الضلوع محلُّهُ *** من دونه روحي وكفي نصلُهُ

وطنٌ بقلبي نبضه نَبَضَاته *** فرحٌ وحزنٌ جده أو هزله

هو مَحْفلي ما دمت في أرجائه *** وأنا بنهضته كيانًا حفله

ما ضِيمَ يومًا أو تزعزع حكمه *** إلا بعهد الله شُوسٌ أهله

يَسمُو شموخًا للثريا دَأْبُهُ *** مُتْحيزًا للسلم طودٌ ســهله

فيفاءُ يا وطني وموطن سؤددي *** يا كوثرَ الأمجادِ صِرْفٌ وبله

يا أميَ الثكلى وقصةَ غربتي *** يا سلوةَ الفلاحِ أَمْلَقَ حقله

يا نشوةَ الأطفالِ بهجةَ عيدهم *** يا شمعةَ المشتاقِ أظلمَ ليله

يا رونقَ الإصباحِ شَدْوَ بلابلٍ *** وخريرَ ساقيةٍ … أيوجد مثله ؟.

شخصيات مؤثرة :

وهنا أترك هذه الفقرة لما سطره بنفسه، دون تدخل مني يذكر ، حيث يقول : (طبيعة البشر يؤثرون ويتأثرون، وهنالك شخصيات كثيرة تأثرت بها وما زلت ، ومن أبرزها :

والدتي محسنة بنت علي قاسم الفيفي (حفظها الله)، لها شخصية عجيبة، في سمتها وهدوئها وحبها، وسلامة صدرها، وفقهها وحكمتها، وصمتها وصبرها، هي قصة مستقلة من التضحية والنجاح، والمثالية والمسامحة، ولعلي أكتب عنها بتوسع لاحقاً، حفظها الله ورعاها.

والدي حسن بن فرح الفيفي (رحمه الله) جبل أشم، وحدائق غناء من العلم والمعرفة، قائد بالفطرة، ذو شخصية فذة، وحكمة مطلقة، تجالسه لدقائق وتخرج بفوائد ولطائف وتجارب، كنت منذ صغري أتقمص شخصيته وما زلت، وإلى الآن لم أبلغ شيئاً مما كان عليه، أعمل حالياً على كتاب مستقل عنه، سيرة وانجازات وذكريات .

جدتي لأمي مريم بنت يحيى أسعد الثويعي (رحمها الله)، لا أراها إلا قاضية النساء، فقد كان بعض المتخاصمين يحضرون إلى المحكمة في(ذو وديف)عند القاضي الشيخ/علي بن قاسم الفيفي، وكانت بعض القضايا أطرافها من النساء، فكن يصعدن عند جدتي، ويحكين لها تفاصيل قضاياهن، وكانت تحتويهن وتذكرهن بالله عز وجل، وعندما ترتفع أصوات الرجال وترى أثره في وجوه تلك النسوة، كانت تهدئ من روعهن، وتضطر في كثير من الأحيان إلى جعلهن في حمايتها لعدة أيام، حتى تُحل القضية حكماً أو صلحاً.

كانت قائدة حكيمة حصيفة، تُقدّر وتُحب الجميع، ولا ترضى بأن يُذكر أحد أمامها بسوء، رحمها الله رحمة واسعة.

جدي لأمي علي بن قاسم الفيفي (حفظه الله)، العلامة والفقيه والقاضي، من مصادر إلهامي ، كنت وما زلت مبهوراً به، مثال للملتزم المعتدل، كان من أشد المحاربين لظاهرة القات، ولكنه مع ذلك لم يرض بأن يزال بدون مقابل مُجزي ومغري لأهل فيفاء ، سألته في أحد الليالي الخالدة بعد وفاة والدي (رحمه الله) : كيف كانت تحدث التنسيقات بينك وبين والدي في قضية القات، والمطالبة ببعض المصالح لفيفاء؟، قال : كان التنسيق محدودا، لظروف المكان والاتصال آنذاك، ولكن هدفنا واحد، فكانت جهودنا تلتقي وتتظافر.

جدي لأمي كان يأسرني بمنظره عندما يعود إلى فيفاء وجريدة عكاظ تحت إبطه، فأعلم أنه قدم إلى فيفاء بالطائرة، وكنت أرى الانشغال على مُحياه دائماً، فدارت الأيام إلى أن استلمت الشيخة وذلك قبل نقلي إلى فيفاء، فكانت تستجد بعض القضايا التي يتوجب عليّ أن أسافر إلى فيفاء بالطائرة لقضائها سريعاً والعودة، وتذكرت وأنا في أول رحلة لي جدي وهمته، فاغرورقت عيناي بالدموع، لشعوري به وبتضحياته بوقته وماله وجهده الملموس، ومع ذلك مازال البعض يقع في عرضه، ولكنها النفوس إذا ضعفت غارت وحسدت من يخدمها ويقوم عليها.

الأستاذ يحيى بن علي حسن الأبياتي (رحمه الله)، مع أنني كنت صغيراً في المراحل الأولى في التعليم الابتدائي، ولكن كان له أثر كبير فيمن حوله خلقاً وتعاملاً (رحمه الله)، فكان أول فقيد بكيته، وأذكر عندما بلغنا خبر وفاته، أنني ركضت للاختباء بجانب خزان ماء خلف البيت، وأجهشت بالبكاء (رحمه الله).

في وقت سابق كنت أومن بأن الشخص يجب عليه أن يصل إلى مرحلة معينة من عمره ثم يعتزل العمل، خصوصا العمل المجتمعي الذي ليس له مردود شخصي (معنوي أو مادي)، إلى أن وصلت إلى مكة المكرمة، فوجدت عكس ذلك مما غير قناعتي تلك، وجدت الشيخين د/ سليمان بن قاسم ال طارش الخسافي ، وفرحان بن سليمان ال غرسة الخسافي، اللذين برزت خدماتهم للنهوض بالمجتمع الفيفي في مكة المكرمة واضحة وجلية، بذلا الجهد والمال والوقت، فأثمرت جهودهما، وعملت معهما ومع الأستاذ/ حسين بن قاسم الظلمي، فوجدت بصحبتهم التجربة الجديدة، والفائدة العظيمة، حفظهم الله ورعاهم.

الأستاذ/ حسين بن قاسم الظلمي (حفظه الله)، القلب النابض بالحياة، والسحابة الممطرة في كل الأرجاء، والشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين، دليلي وقدوتي في العمل المجتمعي، وفي العطاء والبذل، وفي النهوض بمن حوله والأخذ بأيديهم، حفظه الله ورعاه.

أخيرًا أحب مجالسة كبار السن، أتلمس الخبرة والتجربة في حديثهم، والحكمة والنور في تعاملهم وسمتهم، كما أعشق ذكرياتهم التي ترسم بذهني تاريخاً حديثاً للوطن، يمتد ويتصل بتاريخ الأجداد، ليكوّن صورة مشرقة لوطن، ترابط أبناؤه وبناته وولاته من مواثيق وعهود، عكست الوفاء المطلق، والايمان العميق، طوال هذه السنين من عمر الوطن المعطاء، بفضل من الله وحده).

انتهى حديثه الماتع، وكلامه الجميل، الذي يوزن بالذهب، ويطرز بالوفاء والاخلاص، فيه اعتراف بالجميل لأهله، وتقييم شامل للقيم، تبرز من خلاله نظرته الفاحصة، وشخصيته المتوازنة الكريمة، التي كلها نبل واخلاق عالية، (فكل ينظر للناس بعين طبعه)، وفقه الله وسدده.

حياته الاجتماعية:

متزوج من الفاضلة / إلهام بنت يحيى حسين الفيفي، وهي سليلة بيت علم وفقه، من أسرة آل حسين بن ضيف الله، تعود بنسبها إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالدها (حفظه الله) ذو علم وفضل، واما امها فهي الفاضلة/ سلامة بنت علي قاسم الفيفي (حفظها الله).

كان زواجهما (كما يقول) في بداية تعيينه معلما، فخاضت معه جميع تلك التجارب والتنقلات، حيث وجدها نعم الزوجة الصابرة، والمعينة والمدبرة لشئونه وشئون بيته، فكان كما يقول ( أجدها معي في كل منعطف، عونا وتشجيعا، وإن كانت تبعات ذلك المنعطف قاهرة لها، فعندما رُشحت لمنصب شيخ عشائر أبيات فيفاء، قررت بمحض ارادتها المضي معي قدما، بكل حزم وعزم، مع علمها التام بتبعات ذلك عليها وعلى أبنائنا)، وهي تحمل الشهادات والخبرات التي تؤهلها للعمل الوظيفي، ولكنها فضلت التفرغ لبيتها واسرتها، حفظها الله ورعاها.

ولديهما من الاولاد ثلاثة، وهم على النحو التالي:

عزام (٩ سنوات) يدرس في الصف الثالث الابتدائي. شموخ (٧ سنوات) في الصف الأول الابتدائي. علا (٥ سنوات) دون سن الدراسة.

بارك الله فيهم، وجعلهم بارين بوالديهم، نافعين صالحين مصلحين.

والحديث يطول ويطول، ونقف عند هذا الحد، ونكتفي بهذه الالماحة، ويكفي من القلادة ما احاط بالعنق، هو تعريف بسيط، لشخصية فذة ينتظرها عمل مشرف وشاق، ونتائج نافعة ومثمرة بمشيئة الله، اتوقع له أن يكون نموذجا مشرفا في منصبه الاجتماعي (شيخ لقبيلته)، فلديه ما يؤهله من الامكانيات الفطرية والمكتسبة للنجاح، ويحتاج الى الدعم والتعاون من افراد وشباب قبيلته، حتى يستطيع انزال هذه الافكار على الواقع الملموس، وفقه الله وسدده وحقق مساعيه الخيرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم /

الرياض في 15/3/1438هـ