لا تسمحوا لهم بالسهر .. “الأطفال” الأطول نومًا أكثر ذكاء

أكد استشاري نمو وسلوك الأطفال والمراهقين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور حسين الشمراني لـ”عين اليوم” أن عدم الحصول على نوم كافٍ أحد أكثر المشكلات شيوعًا لدى الأطفال.

وقال إن قلة النوم تسبب تأثيرات سلبية على حياة الطفل وأداءه الأكاديمي والنفسي والإدراكي.

وأوضح الشمراني لـ”عين اليوم” أن هناك أبحاثًا علمية كثيرة تؤكد أهمية النوم في تقوية الذاكرة وخاصة للمعلومات المكتسبة حديثًا.

وبين أن الدراسات الحديثة تشير إلى علاقة واضحة لقلة النوم بالبدانة وتراجع المستوى الرياضي كما أن بعض من لديه مشكلات في النوم تظهر لديهم أعراض مشابهة لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ولكن أغلب هذه الأعراض تتحسن بعد تحسن مشكلات النوم.

وتؤكد نتيجة دراسة أجريت في كندا على الأطفال من عمر 7-11 سنة ونشرت في مجلة طب النوم أن الأطفال الذين ينامون فترات أطول يكون لديهم نسبة ذكاء أعلى على مقياس الذكاء وأداء أكاديمي أفضل في المدرسة.

وأضاف أنه من المعلوم أن الأطفال في سن الدراسة بحاجة إلى ما بين 9 و12 ساعة من النوم في الليل مع العلم أن هناك اختلافًا في عدد الساعات الكافية من طفل إلى آخر في نفس العمر.

مشددًا على أهمية الحفاظ على وقت ثابت للنوم والاستيقاظ حتى أثناء الإجازة الأسبوعية أو المدرسية وتهيئة الغرفة لتكون مناسبة للنوم مثل الحرص على وجود إضاءة منخفضة ودرجة حرارة مناسبة وهدوء مع عدم اللعب بألعاب الفيديو أو الكمبيوتر قبل النوم بساعتين وكذلك وجود الظلام في الليل والتعرض لأشعة الشمس في الصباح؛ كلها أمور تساعد على تنظيم إفراز هرمون النوم وضبط الساعة البيولوجية.