 وفد من تعليم صبيا يزور رئاسة الحرمين الشريفين | فيفاء أون لاين
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

وفد من تعليم صبيا يزور رئاسة الحرمين الشريفين

وفد من تعليم صبيا يزور رئاسة الحرمين الشريفين
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

قام وفد من تعليم صبيا امس الأربعاء 20 / 4 / 1438 ھ، برئاسة رئيس قسم التوعية الإسلامية الشيخ عبدالله بن غالب نمازي ، وعدد من المشرفين التربويين بزيارة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وكان في استقبالهم مدير العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ راجح الحارثي .حيث اخذ الوفد في جولة تعريفية على توسعة الملك عبدالله الجديدة “رحمه الله” ، والجهود العظيمة التي تبذلها الدولة حفظها الله في عمارة المسجد الحرام .

وقد شملت الجولة زيارة لإدارة الأمن الفكري ، حيث تعرفوا على الفعاليات والبرامج التي تقدمها الإدارة في توعية وتعزيز قيم الأمن الفكري وتحقيق منهج الوسطية والإعتدال ، كما شملت الجوله زيارة مكتبة المسجد الحرام .

وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمنسوبي الرئاسة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

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