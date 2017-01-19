وفد من تعليم صبيا يزور رئاسة الحرمين الشريفين

قام وفد من تعليم صبيا امس الأربعاء 20 / 4 / 1438 ھ، برئاسة رئيس قسم التوعية الإسلامية الشيخ عبدالله بن غالب نمازي ، وعدد من المشرفين التربويين بزيارة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وكان في استقبالهم مدير العلاقات العامة بالمسجد الحرام الأستاذ راجح الحارثي .حيث اخذ الوفد في جولة تعريفية على توسعة الملك عبدالله الجديدة “رحمه الله” ، والجهود العظيمة التي تبذلها الدولة حفظها الله في عمارة المسجد الحرام .

وقد شملت الجولة زيارة لإدارة الأمن الفكري ، حيث تعرفوا على الفعاليات والبرامج التي تقدمها الإدارة في توعية وتعزيز قيم الأمن الفكري وتحقيق منهج الوسطية والإعتدال ، كما شملت الجوله زيارة مكتبة المسجد الحرام .

وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمنسوبي الرئاسة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .