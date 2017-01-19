بمشاركة الشؤون الصحية دار الملاحظة بجازان ينفذ برنامجا توعويا

ضمن فعاليات البرامج والأنشطة بدار الملاحظة الإجتماعية بجازان أقامت عيادة الدار برنامج توعوي صحي عن (الأمراض المعدية وكيفية الوقايه منها) الذي تنظمه ادارة التوعية وتعزيز الصحه بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان .

وقد نفذ البرنامج الدكتور / فضل مسعود وفني الوبائيات / فيصل زيدان بحضور رئيس قسم الممرضين بالدار / اسماعيل هزازي ومساعده الممرض / خالد النعمان وحضور الأخصائي الإجتماعي / أحمد غواص .

حيث شهد البرنامج تفاعل الأحداث من مختلف الجنسيات مع مضمون المحاضرة وأسلوب العرض ودار في نهايتها حوار مفتوح أجاب من خلاله الطبيب على الاستفسارات الطبية المقدمة للأحداث .

وقد ثمن مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة جازان للرعايه ومدير دار الملاحظة الإجتماعية بجازان الأستاذ / خالد محمد معافا تفاعل الإداره العامه للشؤون الصحيه بالمنطقه واجتهادها في عمل محاضرات وندوات وانشطة توعويه ومفيدة لأبنائنا الأحداث .