 جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تعقد أجتماعاً مع معلميها  | فيفاء أون لاين
الخميس, 21 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 19 يناير 2017 ميلاديا

جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تعقد أجتماعاً مع معلميها 

جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تعقد أجتماعاً مع معلميها 
أحمد الزهراني ـ الباحة
عقدت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالباحة “ترتيل”  اجتماعاً مع عدداً المعلمين في حلقات التحفيظ التابعة لها ،وحيث بدأ الاجتماع بالترحيب بجميع المعلمين وشكرهم على الجهود التي بذلوها خلال الفصل ألدارسي الأول لهذا العام وكما استعرض نتائج الطلاب للاختبارات الدورية والمرحلية لكل حلقةوتم الاستماع إلى مقترحات المعلمين لزيادة الدافعية نحو الحفظ لدى الطلاب
وختاماً أوضح رئيس الجمعية الشيخ جمعان أبو دور أن هذا الاجتماع يعد من ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الجمعية مع منسوبيها لمتابعة حلقاتها وبرامجها وذلك لتحقيق نتائج رائعة في خدمة كتاب الله تعليماًوتعلماً وتجويداً.

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