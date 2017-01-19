جمعية تحفيظ القرآن بالباحة تعقد أجتماعاً مع معلميها 

عقدت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالباحة “ترتيل” اجتماعاً مع عدداً المعلمين في حلقات التحفيظ التابعة لها ،وحيث بدأ الاجتماع بالترحيب بجميع المعلمين وشكرهم على الجهود التي بذلوها خلال الفصل ألدارسي الأول لهذا العام وكما استعرض نتائج الطلاب للاختبارات الدورية والمرحلية لكل حلقةوتم الاستماع إلى مقترحات المعلمين لزيادة الدافعية نحو الحفظ لدى الطلاب

وختاماً أوضح رئيس الجمعية الشيخ جمعان أبو دور أن هذا الاجتماع يعد من ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الجمعية مع منسوبيها لمتابعة حلقاتها وبرامجها وذلك لتحقيق نتائج رائعة في خدمة كتاب الله تعليماًوتعلماً وتجويداً.