– نعم كلنا جبران عواجي ولكن !!!

جبران عواجي الوسطى .

جبران عواجي الشرقية .

جبران عواجي الغربية .

جبران عواجي الشمالية .

جبران عواجي الجنوبيه .

جبران عواجي الجيش

جبران عواجي الحرس الملكي

جبران عواجي الحرس الوطني

جبران عواجي الأمن العام

جبران عواجي القبائل .

جبران عواجي السعودية كلها .

أيها الأحبة .

عندما خلق الله الكون ، اختار أفضل موقع فيه ، ليجعل فيه البيت الحرام ؛ المقابل للبيت المعمور .

وتعهد سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا البيت آمنا .

ومن هنا يتضح للجميع موافقة الخالق سبحانه وتعالى أن يجعله آمنا للناس جميعا ، قال تعالى : ((وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ))

والأمن يحتاج إلى حماية .

والحماية تحتاج إلى رجال .

والرجال يحتاجون إلى شجاعة .

فالشجاعة إذن في رجالنا ، بل وحتى في نسائنا ، هي فطرة وجبلّة ، فطرهم الله تعالى عليها ، لتحقيق آية من آياته ، وهي : جعل الحرم آمنا .

ومن هذا المنطلق ، فإن الله سبحانه وتعالى ، هيأ لهذه البلاد مايلي :

الحكام : أشجع من خلق على وجه الأرض ، جعلهم في هذه الأماكن تحقيقا لتعهده سبحانه .

المواطن : جعلهم الله سبحانه وتعالى أشجع من خلق ، ليحققوا حكمته في جعل البيت آمنا للناس .

لذلك :

فشجاعة ( السعودي ) هي شجاعة فطرة وجبلّة ، خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ، ومن غير الممكن اتصاف السعودي بغير هذه الصفة ، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقه وهيأه لمهمة أرادها ، وتستدعي الشجاعة ، وهي تأمين بيته الحرام . فلايمكن تأمينه بالجبناء !!!

ومن هذا المنطلق : فمن العيب والمنقصة أن نسمع من يتمدح بمنطقة دون أخرى ، أو بجغرافية محددة . السعودية كتلة واحدة ، وسطها وشرقها وغربها وشمالها وجنوبها ، أبيضها وأسودها .

وأخيرا : فكلنا لآدم ، وآدم من تراب .

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