 بطولة طالبتين تنقذ( 55 ) طالبة بعد لطف الله 

ضربت الطالبتان أشواق بخش وفاطمة حسن الصعب المثل في الشجاعة والاقدام بعد أن أنقذتا 55 طالبة من زميلاتهن عند تعرض سائق الباص لحالة إغماء أدت لانحراف الباص عن مساره .

وتأتي التفاصيل أن سائق الباص قام بنقل الطالبات من مدرسة أبي عروة المتوسطة والثانوية للبنات بمحافظة الجموم وهو بطريقه لمنازلهن أصيب بنوبة إغماء سكر مما أدت لانحراف الباص عن مساره واصطدامه بعمود موقف سيارات أدى لكسر زجاج نوافذ من الجهة اليمنى واستمرار الباص في سيره دون توقف باتجاه الطريق العام مما اضطر الطالبتان أشواق بخش وفاطمة حسن الصعب لإدارة الموقف ومحاولاتهما إيقاف الباص وتحويل مساره عن الخطر حتى تمكنتا بفضل الله من إيقافه وإنهاء الموقف وإنقاذ زميلاتهن .

وقد قُدمت الإسعافات الأولية لسائق الباص من حارس مدرسة أبي عروة ” محمد المعبدي ” وإخراج الطالبات من الباص وتوفير باص بديل لنقلهن بعد الاطمئنان عليهن من قبل قائدتي المدرستين إيمان البركاتي وفاتن الشريف وقدمن خطابات الشكر والتقدير لهن نظير شجاعتهن وحسن تصرفهما في إيقاف الباص وإنقاذ زميلاتهن .