مشرف وأعضاء جائزة تميز مكتب تعليم المسارحة والحرث يزورون “محافظ الحرث”

قام مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث الاستاذ : علي بن عواجي دغريري المشرف على جائزة التميز للأداء الاشرافي والمدرسي بنسخته الاولى يرافقه الاستاذ: هادي محزري والاستاذ: منصور شيعاني والأستاذ: محمد ضامري بزيارة صباح الخميس الموافق 1438/4/21هـ لسعادة محافظ الحرث الأستاذ: سفر بن سعد الشهراني .

حيث قدم مدير المكتب لسعادة المحافظ تقريرا موجزا عن بعض الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية والتربوية بالمحافظة والتي من أبرزها “جائزة التميز”و كذلك اطلاعه على سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول ،وتم خلال الزيارة إهداء سعادة المحافظ نسخة من التقرير الصحفي الاسبوعي والذي يصدر عن اللجنة الاعلامية بالمكتب.

وامتدح “محافظ الحرث” الجهود المتميزة التي يبذلها مكتب التعليم بالمحافظة ، داعيا الله العلي القدير أن تؤتى ثمارها في القريب العاجل .

من جهته قدم مدير مكتب التعليم شكره وتقديره لسعادة المحافظ الشهراني على تعاونه الدائم مع المكتب وما تلقاه الأسرة التعليمية من دعم ومتابعه من سعادته.