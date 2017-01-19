 “الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها” برنامج توعوي بدار ملاحظة جازان﻿​ | فيفاء أون لاين
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

“الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها” برنامج توعوي بدار ملاحظة جازان﻿​

“الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها” برنامج توعوي بدار ملاحظة جازان﻿​
فيفاء أون لاين ـ واس

نفذت عيادة دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة جازان ، اليوم ، برنامجاً توعوياً صحياً عن “الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها” بمشاركة إدارة التوعية وتعزيز الصحة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، ضمن فعاليات برامج ونشاطات الدار .
وشهد البرنامج تفاعل الأحداث من مختلف الجنسيات مع مضمون البرنامج وأسلوب العرض , ودار في نهايته حوار مفتوح أجاب من خلاله الطبيب على الاستفسارات الطبية .
وثمن مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان , للرعاية ومدير دار الملاحظة خالد محمد معافا ، كما شكر الشؤون الصحية على تفاعلها واجتهادها في عمل محاضرات وندوات ونشاطات توعوية ومفيدة

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