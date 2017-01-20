وكيل إمارة جازان يفتتح مهرجان الدرب السياحي للتسوق والترفيه

إفتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن مساء أمس الأول فعاليات مهرجان الدرب السياحي للتسوق والترفيه ، بحضور محافظ الدرب حسن بن عبدالله أبوشرحة ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ، وذلك بجوار حديقة أبويحيى في الدرب ‪ .‬

وتجوّل الدكتور المقرن في أروقة المهرجان مستمعاً إلى شرح مفصل من القائمين عليه عن ما يحتويه من معروضات ومنتجات من خلال خيمة التسوق التي تضم تحت سقفها أكثر من 50 محلاً تجارياً ، تعرض جميع مستلزمات الأسرة من ملابس نسائية ورجالية وأطفال ، ومحال لبيع العطور والإكسسوارات وأدوات التجميل وبيع العود والبخور ، والمكسرات والبن بأنواعه والبهارات بجميع أنواعها ، وكذا المحلات الخاصة ببيع الأواني المنزلية وقسم لألعاب الأطفال ، إضافة للأركان التوعوية التي يشارك فيها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدرب‪ .‬

إثر ذلك افتتح وكيل الإمارة خيمة الأسر المنتجة التي تشرف عليها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ، وتشارك فيها 17 من الأسر المنتجة التي تدعمها اللجنة والتي يتم من خلالها تقديم العديد من منتجات الأعمال اليدوية والحرفية والمأكولات الشعبية .‪

‬من جانبه أوضح محافظ الدرب أن المهرجان السياحي , يهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة ، وإبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل الأنشطة التجارية والترفيهية، وتعزيز النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية‪ ‬.

وبين أن المهرجان الذي يستمر لمدة 45 يوماً ، يشمل في ساحته الخارجية مدينة ألعاب للأطفال ومسرح للطفل يشهد العديد من الفعاليات اليومية الثقافية والاجتماعية ، مشيرا إلى مشاركة لجنة التنمية الاجتماعية سواء من خلال خيمة الأسر المنتجة أو من خلال المعارض المتخصصة التي تشمل المعرض التراثي والإعلامي ومعرض شهداء الواجب ، إلى جانب تنظيم العديد من الدورات التدريبية والبرامج التوعوية.

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