الجيش اليمني على مقربة من مدينة المخاء بمحافظة تعز

أعلن متحدث عسكري في الجيش اليمني أن ‏وحدات الجيش، المقاتلة في الساحل الغربي ‏لمحافظة تعز، باتت على مقربة من مدينة ‏المخاء، بعد أن أصبحت على بعد خمسة كيلو ‏مترات فقط.‏

وأشار المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية ‏الرابعة محمد النقيب إلى وصول تعزيزات ‏كبيرة للجيش اليمني هناك, مشيرًا إلى أن قوات الجيش تمكنت اليوم ‏من تحرير جبل الصباره وجبال أخرى ‏محيطة تطل على المجمع الحكومي في ‏الوازعية غرب تعز.‏

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