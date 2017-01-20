أعلن متحدث عسكري في الجيش اليمني أن وحدات الجيش، المقاتلة في الساحل الغربي لمحافظة تعز، باتت على مقربة من مدينة المخاء، بعد أن أصبحت على بعد خمسة كيلو مترات فقط.
وأشار المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب إلى وصول تعزيزات كبيرة للجيش اليمني هناك, مشيرًا إلى أن قوات الجيش تمكنت اليوم من تحرير جبل الصباره وجبال أخرى محيطة تطل على المجمع الحكومي في الوازعية غرب تعز.
الجيش اليمني على مقربة من مدينة المخاء بمحافظة تعز
أعلن متحدث عسكري في الجيش اليمني أن وحدات الجيش، المقاتلة في الساحل الغربي لمحافظة تعز، باتت على مقربة من مدينة المخاء، بعد أن أصبحت على بعد خمسة كيلو مترات فقط.
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