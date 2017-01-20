 الجيش اليمني على مقربة من مدينة المخاء بمحافظة تعز | فيفاء أون لاين
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

الجيش اليمني على مقربة من مدينة المخاء بمحافظة تعز

الجيش اليمني على مقربة من مدينة المخاء بمحافظة تعز
فيفاء أون لاين ـ وكالات

أعلن متحدث عسكري في الجيش اليمني أن ‏وحدات الجيش، المقاتلة في الساحل الغربي ‏لمحافظة تعز، باتت على مقربة من مدينة ‏المخاء، بعد أن أصبحت على بعد خمسة كيلو ‏مترات فقط.‏
وأشار المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية ‏الرابعة محمد النقيب إلى وصول تعزيزات ‏كبيرة للجيش اليمني هناك, مشيرًا إلى أن قوات الجيش تمكنت اليوم ‏من تحرير جبل الصباره وجبال أخرى ‏محيطة تطل على المجمع الحكومي في ‏الوازعية غرب تعز.‏

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