 نائب الرئيس اليمني:دعم التحالف العربي أسهم في تحقيق الانتصارات ‏ضد الميليشيات | فيفاء أون لاين
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

في مختلف جبهات القتال

نائب الرئيس اليمني:دعم التحالف العربي أسهم في تحقيق الانتصارات ‏ضد الميليشيات

نائب الرئيس اليمني:دعم التحالف العربي أسهم في تحقيق الانتصارات ‏ضد الميليشيات
فيفاء أون لاين ـ وكالات

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي ‏محسن صالح أن الدعم الكبير من قبل ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للجيش في بلاده ‏أسهم في تحقيق انتصارات في مختلف جبهات ‏القتال ضد الميليشيات الانقلابية.
وثمن الفريق محسن لدى لقائه اليوم، بمأرب، ‏محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وقائد ‏المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين ‏الوائلي التضحيات الجسيمة لقوات الجيش الوطني اليمني ‏والمقاومة الشعبية في سبيل استعادة الدولة من ‏قبضة المليشيات الانقلابية, مشيدًا في الوقت ‏نفسه بما حققته السلطة المحلية والأجهزة ‏الأمنية والعسكرية بالمحافظة، في إطار تلبية ‏متطلبات السكان وتثبيت الأمن والاستقرار في ‏المناطق المحررة بالمحافظة.‏
واطلع المحافظ العكيمي واللواء الوائلي ‏نائب الرئيس اليمني، على سير العمليات ‏العسكرية والجهود المبذولة من قبل السلطة ‏المحلية في تطبيع الأوضاع بالمحافظة.‏
وشدد الفريق محسن، على ضرورة مضاعفة ‏الجهود وتوحيد الصفوف والتكاتف مع مختلف ‏المكونات الاجتماعية والسياسية والمدنية.‏

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