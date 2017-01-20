 المتحدث الأمني بوزارة الداخلية : استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو | فيفاء أون لاين
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

المتحدث الأمني بوزارة الداخلية : استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو

المتحدث الأمني بوزارة الداخلية : استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو
فيفاء أون لاين ـ واس

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة مساء اليوم الخميس 21 / 4 / 1438 هـ ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للاتقاء بهم.
وأوضح المتحدث الأمني بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

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