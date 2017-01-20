بلدية القوز تغلق مطعم شهير بسبب تسمم (  4 )  أشخاص

أغلقت بلدية القوز جنوب محافظة القنفذة مساء اليوم الخميس مطعم لإعداد الوجبات السريعة بعد أن تعرض ( 4 ) أشخاص لحالات التسمم و بحسب المتحدث الرسمي للبلدية / خليل الشيخي – الذي افاد بورود خطاب صحة القنفذة المتضمن وجود تسمم لأربعة أشخاص من عائلة واحدة تمت معالجتهم بمستشفى جنوب القنفذة .

و أبان الشيخي انه تم تشكيل لجنة من البلدية وصحة القنفذة والشرطة للوقوف على المطعم ، واتضح لها قلة مستوى النظافة وأن موقع إعداد الطعام يحتاج لإعادة تهيئة وقام مندوب البلدية بسحب سبع عينات غذائية من المطعم وإرسالها لمختبر الأمانة ، كما قام مندوب الصحة بالكشف على العمالة وعددهم سبعة عمال وأخذ التحاليل اللازمة منهم للتأكد من سلامتهم .

وذكر الشيخي أنه على الفور قامت اللجنة بإغلاق المطعم احترازيا حتى حين ظهور النتائج وتم إعداد محضر مشترك بذلك وتطبيق النظام بحق المطعم .

وأضاف الشيخي ، شكر سعادة رئيس بلدية القوز المهندس: إبراهيم بن محمد الفقيه الشؤون الصحية بالقنفذة لسرعة مخاطبتهم للبلدية بحادثة اشتباه التسمم للقيام بعمل اللازم ، والجدير بالذكر أن البلدية قد خصصت رقماً (0550222373) للطواريء والبلاغات على مدار الساعة لمثل هذه الحالات ، وشدد في حديثه أن البلدية لن تتوانى في تطبيق النظام في حق اي مخالف .

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