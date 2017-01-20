مدير تعليم مكة يطبع قبلة التقدير على جبين أكبر الدارسين بمكة المكرمة    

” العلم لا ينتهي بسن ” .. على هذه المقولة سجل العم ناصر وصيل اللحياني البالغ من العمر 55 عاماً اسمه كأكبر دارس في مدارس تعليم الكبار بتعليم مكة حيث يدرس العم ناصر اللحياني في الصف الثاني ثانوي مسار أدبي بالمدرسة الليلية الرابعة بثانوية فلسطين .

وانخرط اللحياني في الدراسة رغبة في الاستزادة من العلم والتحصيل، وليس طلباً لمنصب أو مهنة، كما يقول، ويرغب في اكمال دراسته الجامعية وحصوله على درجة الدكتوراه

وعبر اللحياني عن فرحته وسروره بمقابلة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الذي استقبله بالبشاشة والابتسامة وبالعبارات التشجيعية التي زادت من عزمه واصراره على مواصلة دراسته مقدماً شكره وتقديره لإدارة تعليم الكبار وما وجده من تعاون كبير لأن يكمل تعليمه وتعلمه سائلاً الله أن يعينه ويوفقه.

تجدر الإشارة إلى أن العم ناصر اللحياني يعمل في وظيفة حارس مدرسة بنات لتحفيظ القرآن الكريم في مكتب الشمال بمكة المكرمة

ومتابع جيد لمواقع التواصل الاجتماعي ولما يدور حوله من مواضيع اجتماعية متنوعة لديه من الأبناء خمسة أكبرهم معلمة في تعليم مكة وأصغرهم ولد في المرحلة الجامعية .