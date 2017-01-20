نادي الإبداع “توستماسترز” بمحافظة الداير يقيم اللقاء السادس بشعار”الإصرار مفتاح النجاح”

في ليلة مفعمة بالحماس والتألق أقيم اللقاء رقم(٦) لنادي الإبداع توستماسترز بمحافظة الداير على مسرح مكتب التربية و التعليم بالداير تحت شعار”الإصرار مفتاح النجاح” برعاية مركز النشاط الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمحافظة .

بدأ اللقاء عريف الإجتماع (ت م: مفرح محمد )بالتقديم للقاء والترحيب بالضيوف والأعضاء واعلان شعار اللقاء

ثم عرف المدقق اللغوي(ت م: محمد مفرح ) بدوره.

كماقام الميقاتي (ت م: احمد سعيد)بالتعريف بدوره ووضح نظام التوقيت

تضمن اللقاء خمس خطب ذات موضوعات اجتماعية وثقافيه وعلمية في المتواصل المتمكن قدمها :

سلمان محمد – المشروع الخامس( لغة الجسد)

علي مفرح – المشروع الثالث ( حدد اهدافك)

عبدالله سعيد – المشروع السادس

( نبرة الصوت)

اسماعيل علي – المشروع الثاني ( نظم خطبتك )

مسعود يحيى – المشروع الأول ( كسر الجمود)

ليأتي بعد ذلك دور التقييم وابداء الملاحظات من قبل المقيمين ثم اوضح عداد أصوات ملء الفراغ (التلكؤات)(ت.م : عبدالعزيز سعيد ) للجميع مالديه من ملاحظات فيما يخص التلكؤات وملء الفراغ

من جهته المقيم العام : (ت م : يحيى محمد ) قدم تقييما عاما للقاء وللمشاركين

ثم ختم مسجل الأصوات (ت.م: عزيز يحيى ) باعلان الفائزين وحصل على افضل خطيب في الخطب المعدة ت م : علي مفرح

وافضل مقيم ت م: يحيى محمد .

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء تميز بحماس لافت وخطب معدة ومداخلات أثرت اللقاء، وحظي بنخبة فاعلة من المشاركات وفيه تم إضافة عضو جديد للنادي.