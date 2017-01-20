 نادي الإبداع “توستماسترز” بمحافظة الداير يقيم اللقاء السادس بشعار”الإصرار مفتاح النجاح” | فيفاء أون لاين
الجمعة, 22 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 20 يناير 2017 ميلاديا

نادي الإبداع “توستماسترز” بمحافظة الداير يقيم اللقاء السادس بشعار”الإصرار مفتاح النجاح”

نادي الإبداع “توستماسترز” بمحافظة الداير يقيم اللقاء السادس بشعار”الإصرار مفتاح النجاح”
فيفاء أون لاين ـ الداير
في ليلة مفعمة بالحماس والتألق أقيم اللقاء رقم(٦) لنادي الإبداع توستماسترز بمحافظة الداير على مسرح مكتب التربية و التعليم بالداير تحت شعار”الإصرار مفتاح النجاح” برعاية مركز النشاط الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالمحافظة .
بدأ اللقاء عريف الإجتماع (ت م: مفرح محمد  )بالتقديم للقاء والترحيب بالضيوف والأعضاء واعلان شعار اللقاء
ثم عرف المدقق اللغوي(ت م: محمد مفرح  ) بدوره.
كماقام الميقاتي (ت م: احمد سعيد)بالتعريف بدوره ووضح نظام التوقيت
تضمن اللقاء خمس خطب ذات موضوعات اجتماعية وثقافيه وعلمية في المتواصل المتمكن قدمها :
سلمان محمد – المشروع الخامس( لغة الجسد)
علي مفرح  – المشروع الثالث ( حدد اهدافك)
عبدالله سعيد – المشروع السادس
( نبرة الصوت)
اسماعيل علي – المشروع الثاني ( نظم خطبتك )
مسعود يحيى – المشروع الأول ( كسر الجمود)
ليأتي بعد ذلك دور التقييم وابداء الملاحظات من قبل المقيمين ثم اوضح عداد أصوات ملء الفراغ (التلكؤات)(ت.م : عبدالعزيز سعيد ) للجميع مالديه من ملاحظات فيما يخص التلكؤات وملء الفراغ
من جهته المقيم العام : (ت م : يحيى محمد ) قدم تقييما عاما للقاء وللمشاركين
ثم ختم مسجل الأصوات (ت.م: عزيز يحيى ) باعلان الفائزين وحصل على افضل خطيب في الخطب المعدة ت م : علي مفرح
وافضل مقيم ت م: يحيى محمد .
الجدير بالذكر أن هذا اللقاء تميز بحماس لافت وخطب معدة ومداخلات أثرت اللقاء، وحظي بنخبة فاعلة من المشاركات وفيه تم إضافة عضو جديد للنادي.

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