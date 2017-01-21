لجنة شباب المدينه المنوره للفتيات تعقد اجتماعها الاول

عقدت لجنة الشباب بالمدينه المنوره(فتيات) مساء امس اجتماعها التعريفي الاول للفتيات برئاسة رئيسة اللجنه التنفيذيه لقسم الفتيات الاستاذه ليلى العمري وبحضور عضوات اللجنه حيث اوضحت أ.ليلى ان هذه تعتبر اول مبادره لسمو الامير فيصل بن سلمان امير المدينه المنوره على مستوى المملكه تم تشكيلها بتوجيهات من سموه الكريم لدعم الشباب وقد تم تكليف مدير التعليم بالمنطقه الاستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم برئاسة اللجنه حيث تم تشكيل عدة لجان استشاريه وتنفيذيه للعمل على تحقيف اعلى معايير الجوده..واشارت الى انه تم اعتماد ثلاث مبادرات شبابيه وهي اكاديمية القيادات الشابه وعربات الطعام المتنقله وصناعة السياحه اذ سيتم من خلال هذه المبادرات توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكه مع القطاعات الحكوميه والاهليه بما يساهم في رعاية المبادرات الشبابيه مؤكده على ان الفتيات لهن نصيب بان يعملن في نفس المجال من خلال اللجنه النسائيه التي تم تأسيسها لرعاية الفتيات وتبني افكارهم ومشاريعهم..فيما اعتبرت فدوى مطبقاني عضوة اللجنه ان فكرة

لجنة الشباب تعتبر انطلاقة قوية لوضع شبابنا على ساحة المواطنة والمسئولية و انا لا أنكر جهود من سبقونا في رعاية ابنائنا و شبابنا وكما ذكر سمو الامير فيصل بن سلمان حفظه الله اننا نحتاج الى جهود الجميع لدراسة احتياجات هذه الفئة الشبابية ومن هذه اللجنة ومشاركة شبابنا في تقديم مبادراتهم فيها ستكون الحلقة الاقوى لتعزيز الرؤية و الرسالة المرجوة خاصة ان من صفات هذه اللجنة الاستدامة و الجودة ولقد كان الاجتماع التعريفي بحضور أعضاء اللجان في منتهى السلاسة و الشفافية و ظهور النية الصادقة و صفاء مكنونات الأعضاء في خدمة شباب المدينة المنورة من خلال حماسهم المشتعل في تقديم الاّراء والمقترحات

وتقول رائدة الاعمال و عضوة فاللجنة فادية زيدان

نعيش واقعاً لحلم طالما تمنيناه والتي تشرفنا أن نكون من أعضائها

نسأل الله التوفيق لما فيه نهضة وصلاح لشباب المدينة وأهلها وأن نكون أنموذجا يحتذي به لباقي المناطق في مملكتنا الحبيبه.

واضافت إيلاف آل عبدالله احد العضوات الشابة فاللجنة بمشاركتها لأننا أبناء هذا الوطن ولأنه زرع فينا الكثير وأثمر فينا روح العلم والعطاء والخير الوفير، سنوفي بوعد أن نكون قادرين على أن نصبح شباب مبدع ، ولجنة شباب المدينة ستضيف لي ولجميع الشباب والفتيات فرصة كبيرة للممارسة والتجربة وتنمية عدة مهارات واستعداد تام لتكوين فرص عمل خاصة بنا نحن وتكون لدينا القدرة على العطاء والتنمية الذاتية والاجتماعية والتغير الى الأفضل ..

لأجل وطننا سنكون شباب مجتهد ومبدع ومنتج

خالص الشكر لسمو الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لهذه الفرصة

و تدعوا اللجنة الى شباب منطقة المدينة المنورة و محافظاتها بالاشتراك و تسجيل مبادراتهم في الموقع الرسمي للجنة الشباب بإمارة المدينة

http://www.shababmd.com/

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