أولمبي ألمع يبدأ تحضيراته للتصفيات

عاود الفريق الأولمبي لكرة القدم في نادي ألمع تدريباته أمس على ملعبه ، استعدادا للتصفيات المؤهلة للدوري الممتاز لدرجة الأولمبي، وأجرى الفريق تدريبات لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي للاعبين، وفرض المدرب حسين صلبان تدريبات فنية للاعبين باستخدام الكرة وعبر مساحات مختلفة من الملعب.

من جانبه، أبدى مدرب اللياقه ومساعد المدرب أحمد محمد جبريل عن سعادته بتواجد اللاعبين والانتظام في التدريبات، وحرصهم على الاستعداد الجيد لخوض المنافسات المقبلة.

يذكر أن أولمبي ألمع حقق بطولة عسير لدرجة الأولمبي.