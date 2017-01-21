 أولمبي ألمع يبدأ تحضيراته للتصفيات | فيفاء أون لاين
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

أولمبي ألمع يبدأ تحضيراته للتصفيات

أولمبي ألمع يبدأ تحضيراته للتصفيات
فيفاء اون لابن
عاود الفريق الأولمبي لكرة القدم في نادي ألمع تدريباته أمس على ملعبه ، استعدادا للتصفيات المؤهلة للدوري الممتاز لدرجة الأولمبي، وأجرى الفريق تدريبات لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي للاعبين، وفرض المدرب حسين صلبان تدريبات فنية للاعبين باستخدام الكرة وعبر مساحات مختلفة من الملعب.
من جانبه، أبدى مدرب اللياقه ومساعد المدرب أحمد محمد جبريل عن سعادته بتواجد اللاعبين والانتظام في التدريبات، وحرصهم على الاستعداد الجيد لخوض المنافسات المقبلة.
يذكر أن أولمبي ألمع حقق بطولة عسير لدرجة الأولمبي.

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