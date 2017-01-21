رجال الأمن يتبادلون اطلاق النار مع مسلّحين في جدة (فيديو+صور)

تناقلت وسائل الإعلام خبر وصور عملية أمنية نفذتها قوات الأمن السعودية صباح اليوم في حي الحرازات بمحافظة جدة والتي داهمت خلالها إرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم.

ووفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار أثنين من الإرهابيين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة.

وكانت قوات الأمن قد حاصرت موقع تواجد فيه الإرهابيين حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم ، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ، الذين تعاملوا مع الموقف حيث تم تبادل إطلاق النار قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهم في محاولة الهروب.

وينتظر أن تصدر وزارة الداخلية بيان تفصيلي عن العملية في وقت لاحق.

Share on: whatsapp