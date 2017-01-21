 رجال الأمن يتبادلون اطلاق النار مع مسلّحين في جدة (فيديو+صور) | فيفاء أون لاين
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

رجال الأمن يتبادلون اطلاق النار مع مسلّحين في جدة (فيديو+صور)

رجال الأمن يتبادلون اطلاق النار مع مسلّحين في جدة (فيديو+صور)
فيفاء أون لاين ـ متابعات

تناقلت وسائل الإعلام خبر وصور عملية أمنية نفذتها قوات الأمن السعودية صباح اليوم في حي الحرازات بمحافظة جدة والتي داهمت خلالها إرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم.
ووفقاً لمعلومات أولية أسفرت العملية عن انتحار أثنين من الإرهابيين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة.
وكانت قوات الأمن قد حاصرت موقع تواجد فيه الإرهابيين حيث طالبتهم بتسليم أنفسهم ، قبل أن يبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن ، الذين تعاملوا مع الموقف حيث تم تبادل إطلاق النار قبل أن يقدم الإرهابيان على الانتحار بعد فشلهم في محاولة الهروب.
وينتظر أن تصدر وزارة الداخلية بيان تفصيلي عن العملية في وقت لاحق.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*