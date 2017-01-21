 اﻹطاحة بأخطر المروجين بأبي عريش | فيفاء أون لاين
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

اﻹطاحة بأخطر المروجين بأبي عريش

اﻹطاحة بأخطر المروجين بأبي عريش
فيفاء أون لاين - نوال الفيفي

تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة أبوعريش من اﻹطاحة بأحد أخطر المروجين الأفارقة وذلك أثناء محاولته ترويج كميات من المسكر حيث عثر بحوزته على 25 عبوة مليئة بمادة العرق المسكر باﻹضافة ل5 أكياس جاهزة للتعبئة في العبوات.

وفي سياق متصل تمكنت إحدى دوريات شرطة أبوعريش من ضبط 6 مخالفين وامرأتان أفارقة داخل إحدى العزب، ليتم إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أشاد نائب مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود الفرق القابضة حاثا على بذل المزيد من الجهود والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال باﻷمن والله الموفق.

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