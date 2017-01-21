ثمانيني يسكن ببريدة يتلقى مخالفة مرورية من ينبع

تلقى مواطن ثمانيني يسكن في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، رسالة مخالفة مرورية تطالبه بسداد 3 آلاف ريال، باعتباره ارتكب مخالفة قطع إشارة ضوئية في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح أحد أبناء المواطن، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن والده لم يغادر بريدة منذ سنوات، ولا يتحرك بسيارته الـ”جيب” إلا في محيط مزرعته، مشيراً إلى أن اعتراضه على المخالفة أسفر بعد عدة أيام، عن اتصال إدارة مرور ينبع، واعتذارها عن تسجيل خاطئ للمخالفة.

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