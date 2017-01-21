مدني جازان يسيطر على حريق بمستشفى الحرث العام

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق بمستشفى الحرث العام وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في وحدة تكييف على سطح المبنى وانتشار الدخان بداخل المستشفى عبر قنوات التكييف وتم السيطرة على الحريق من قبل الفرقة وطرد الدخان من المبنى وإخلاء الطاقم الطبي .

مشيرا إلى أن سبب الحادث إلتماس كهربائي في وحدة التكييف ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

موضحا أنه تم تسليم الموقع للمدير المناوب مع التأكيد على ضرورة عمل صيانة للموقع من قبل فرق الصيانة بالمستشفى .