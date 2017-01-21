محافظ هروب يتفقد عددا من طرق ويعاتب إدارة الطرق والنقل

في جولة تفقدية قام محافظ هروب الأستاذ احمد بن حسن الفيفي بزياره ميدانية لجبل اداهي وكذلك لجبل البازخ مرورا بالطرق الفرعية في صيهد وسفوح الجبال والقرى الواقعة في تلك المواقع كما قام بزياره لجبل الفقارة وأشرف على فتح طريق فرعي لمواطن لم تصل منزله الكهرباء بسبب عدم وجود طريق لإيصال الأعمدة الكهربائية والآن تم حل الموضوع .

وفي نهاية الجوله ذكر محافظ هروب أن هذه الزيارات التفقدية للخدمات التي تقدم للمواطنين تأني بناء على توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان حفظه الله الذي يحرص دائما على خدمة المواطن وتقديم كل الخدمات له في السهل والجبل والقرى والهجر وتفقد أحواله وحقيقة أقدم الشكر لشركة الكهرباء بمنطقة جازان ممثلة في وحدة كهرباء الحقو على جهودهم المبذولة في إيصال التيار إلى قمم الجبال وعلى تجاوبهم السريع في كل مشكلة تمس خدمة المواطن في إيصال التيار .

وعتبي على إدارة الطرق والنقل بجازان وفرقة طرق هروب في عدم صيانة الطرق باستمرار ومتابعة مسحها مما صعب على الأهالي وطلاب المدارس التنقل بسهولة وخاصة في جبل البازخ وغيرها .

ومحافظة هروب ذات مساحة كبيرة ويتبعها 5 مراكز وبها العديد من الجبال والقرى والهجر وبحاجة ماسة إلى دعم فرقة هروب بالمعدات والسائقين عاجلا لحل إشكالية الطرق وانقطاعها وهذا ليس عذرا لفرقة هروب عليهم مواصلة الجهود بالإماكنيات المتاحة حاليا وإصلاح الطرق وبصفه عاجلة .