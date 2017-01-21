اعتماد تأسيس التجمع المهني للأخصائيين النفسيين

نضمت مساء أمس الأول الخميس اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الاجتماع الأول التأسيسي، في مقرها بالرياض انتخاب اللجنة التنفيذية للتجمع المهني للأخصائيين النفسيين، بحضور أمين عام اللجنة الدكتور عبدالحميد الحبيب والمدير التنفيذي للجنة سعيد الاسمري وعدد ٦٥ مشاركاً من المختصين والباحثيين المهتمين “بعلم النفس” لعدداً من الجهات الحكومية .

وتم انتخاب الدكتور أحمد بن قريبان العبدلي رئيساً للجنة التنفيذية والأستاذ جهاد بن ماضي الطميحي أمين سر للجنة وعضوية كل من الدكتور أحمد الناشري – راشد الدريهم -فهد العنزي ومناحي الأسعدي.

وأشتمل الاجتماع على كلمة لأمين عام اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب رحب فيها بالحضور ثم تحدث من خلالها أن اللجنة الوطنية أنشئت بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (104) بتاريخ 3 /4 /1430هـ وتهدف لتعزيز الصحة النفسية من خلال العمل على مساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية، وتعزيز برامج الصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى تنسيق جهود الجهات الحكومية والأهلية الموجهة لهذه الفئة وذلك لحماية حقوقهم وأن اللجنة الوطنية وأعضائها ماضون في تحقيق أهدافها في جميع مناطق المملكة.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للتجمع المهني للأخصائيين النفسيين المنتخب الدكتور أحمد بن قريبان العنزي أن الاجتماع يضع على رأس أولوياته تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في بناء مجتمع ينعم أفراده بصحة جيدة من مختلف جوانبه النفسية والعقلية والانفعالية والبيولوجية والسلوكية والاجتماعية مهما تباينت خلفية هذا الإنسان الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والنوعية والعمرية من خلال الخدمات المهنية المتخصصة التى نسعى لتحقيقها من خلال هذا التجمع بدعم ومساندة اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية.

Share on: whatsapp