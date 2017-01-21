الشيخ موسى النخيفي يعقد اجتماعا بعرايف وأعيان قبيلة آل نحيف

في لقائه الدوري مع أبناء القبيلة الشيخ موسى بن جابر النخيفي يعقد اجتماعا مساء الجمعة 1438/4/22 بحضور عرايف القبيلة سالم حسن النخيفي ومحمد جابر النخيفي وصحايب القبيلة لمناقشة المتطلبات والمستجدات وقد شمل جدول اللقاء المهام والأدوار المطلوبة من الجميع للتعاون في إنجازها بصورة عاجلة لتحقيق خدمة افضل لابناء القبيلة في المجالات الخدمية ومنها حصر ومتابعة احتياجات الطرق والمشاريع البلدية والأراضي والسقيا و ما يتعلق بالجهات الخيرية والنواحي السياحية ..

وفي المجال الأمني بالتعاون البناء الإيجابي مع الجهات الأمنية في تسهيل المهام واليقظة الدائمة ورفع التقارير الشهرية ومراعاة الظروف القائمة ووضع القبيلة الحدودي .

اما في المجالات الاجتماعية فقد دار النقاش في دعم وتشجيع ابناء القبيلة للاستثمار في ممتلكاتهم الزراعية والمشاركة البناءة فيما توفره الدولة حفظها الله من فرص واعدة ضمن رؤية الخير والنماء (2030) والعمل المخلص في سبيل رعاية الفئات المختلفة ودعمها بالتدريب واللقاءات تحت مظلة الجهات الرسمية الداعمة للمجالات الاجتماعية بالمحافظة .

واخيرا تبادل المجتمعون النقاش في وثيقة تخفيض تكاليف الزواج المعتمدة من سعادة محافظ الداير ومشايخ القبائل . والتواصي بحث الناس على الالتزام بها والتثقيف بمحتواها من خلال خطب الجمعة والمناسبات ووسائل التواصل المختلفة .

وفي نهاية الاجتماع ابدى المجتمعون استعدادهم للتعاون وتحقيق تطلعات أبناء قبيلتهم قدر الإمكانات المتاحة.

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