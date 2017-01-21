الاحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في ضوء متطلبات التغيير

تقدم المشرف التربوي في إدارة التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ سويد بن محمد الباتل بمشروع بحثي ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في “الإدارة التربوية” من جامعة الملك عبدالعزيز، وكان عنوان البحث الذي جاء في (130) صفحة من القطع المتوسط:” الاحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين بإدارة تعليم الزلفي في ضوء متطلبات التغيير”، حيث أشار في مقدمة البحث إلى ما تشهده الأنظمة التعليمية من تحديات واسعة، وتغييرات متلاحقة، أثرت بكل واضح على أداء المؤسسات التعليمية وعدم استقرارها، الأمر الذي حتّم على المسؤولين التعامل الجاد مع هذه المتغيرات ومواكبتها والتكيف معها، من خلال الاعتناء بالقائمين على العملية التعليمية وتنمية مهاراتهم، وتزويدهم بالمعارف الجديدة بواسطة التدريب.

ويهدف البحث الى التعرف على الاحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في إدارة التعليم المستهدفة في عينة البحث وعددهم (83) مشرفاً تربوياً، وذلك في ضوء بعض متطلبات إدارة التغيير، إضافة إلى الكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطات استجابات المشرفين التربويين حول تقديرهم لمدى احتياجاتهم التدريبية في ضوء بعض متطلبات إدارة التغيير، والتي تعزى إلى اختلاف متغيرات (التخصص، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية).

وقد توصل الباحث إلى أن درجة الاحتياجات التدريبية للمشرفين التربويين في ضوء بعض متطلبات إدارة التغيير فيما يتعلق بمجالات (بناء وتطوير الرؤية المشتركة، بناء الثقافة التنظيمية المشتركة، القيادة التشاركية، وتحفيز العاملين) جاءت بدرجة “عالية”، فيما أوصى الباحث بناءً على نتائج البحث والدراسة التي أجراها بتصميم برامج وورش تدريبية في إدارة التغيير، ودعم وحدة تدريب المشرفين التربويين في إدارات التعليم بالكفاءات المؤهلة والقادرة على تنمية وتطوير الممارسات الفنية للمشرفين التربويين، وإكسابهم المهارات اللازمة لرفع كفاياتهم المهنية.