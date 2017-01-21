 الرئيس اليمني يدعو العالم إلى مساندة الجهود الانسانية في بلاده | فيفاء أون لاين
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

الرئيس اليمني يدعو العالم إلى مساندة الجهود الانسانية في بلاده

الرئيس اليمني يدعو العالم إلى مساندة الجهود الانسانية في بلاده
فيفاء أون لاين ـ وكالات

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، دعوة إنسانية إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والاشقاء ودول الاتحاد الاوروبي والصناديق المانحة والداعمة لدعم الجهود الانسانية في بلاده.
وأشاد خلال زيارة ميدانية تفقدية إلى عدد من المرافق والمؤسسات والمنشآت الحيوية بالعاصمة المؤقتة عدن، بجهود دول التحالف العربي باليمن في ظل ظروفه الاستثنائية الراهنة، لافتاً إلى ضرورة مساندة جوانب الخدمات والتنمية الاساسية المتمثلة في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرقات في البلاد.
وأشار إلى أن الجهود السخية من الأشقاء العرب ستظل محل اعتزاز وثناء شعبنا اليمني للذين شاركونا الهم والمصير المشترك حتى يتم تجاوز هذا الواقع المؤلم الذي خلفه الانقلابيون”.

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