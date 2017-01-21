الرئيس اليمني يدعو العالم إلى مساندة الجهود الانسانية في بلاده

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، دعوة إنسانية إلى المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والاشقاء ودول الاتحاد الاوروبي والصناديق المانحة والداعمة لدعم الجهود الانسانية في بلاده.

وأشاد خلال زيارة ميدانية تفقدية إلى عدد من المرافق والمؤسسات والمنشآت الحيوية بالعاصمة المؤقتة عدن، بجهود دول التحالف العربي باليمن في ظل ظروفه الاستثنائية الراهنة، لافتاً إلى ضرورة مساندة جوانب الخدمات والتنمية الاساسية المتمثلة في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرقات في البلاد.

وأشار إلى أن الجهود السخية من الأشقاء العرب ستظل محل اعتزاز وثناء شعبنا اليمني للذين شاركونا الهم والمصير المشترك حتى يتم تجاوز هذا الواقع المؤلم الذي خلفه الانقلابيون”.

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