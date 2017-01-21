 صدور كتاب جديد- مرفق | فيفاء أون لاين
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

صدور كتاب جديد- مرفق

صدور كتاب جديد- مرفق
فيفاء أون لاين ـ الرياض

جبال فـَيْفاء وبني مالك والمرتفعات الحُدوديَّـة السُّعوديَّـة اليَمَنيَّـة من رحلة (فِلْبِي) في «مرتفعات الجزيرة العربيَّة» 

(السبت 5–  الخميس 17 شوَّال 1355هـ= 19– 31 ديسمبر 1936م)

ترجمة، وتحقيق، وتعليق:

أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفي

( مع مقدِّمة نقديَّة في التاريخ والترجمة )

الطبعة الأولى  2017

صدر عن (الدار العربية للعلوم، بيروت)، بالشراكة مع (نادي جازان الأدبي)، كتاب «جبال فـَيْفاء وبني مالك والمرتفعات الحُدوديَّـة السُّعوديَّـة اليَمَنيَّـة، من رحلة (فِلْبِي) في «مرتفعات الجزيرة العربيَّة»، (السبت 5 الخميس 17 شوَّال 1355هـ= 19 31 ديسمبر 19366م)»، ترجمة، وتحقيق، وتعليق: أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفي، مع (مقدِّمة نقديَّة في التاريخ والترجمة)، في طبعته الأولى 1438هـ= 2017م.

يتكوَّن الكتاب من مقدِّمة المترجِم، ومتن الترجمة، وفهارس فنِّيَّة عامَّة. ويضمُّ بين دفتيه: 509 صفحة.

يُطلب من:

1ـ نادي جازان الأدبي:ـ https://goo.gl/i0r15W

https://goo.gl/hfpxUJ

2ـ الدار العربية للعلوم ناشرون:ـ http://www.aspbooks.com

https://goo.gl/G4siJz

https://twitter.com/ASPArabic

3ـ سيكون متوافرًا في معرض الرياض الدولي للكتاب، 2017.

4ـ ويمكن الحصول عليه عبر «الإنترنت»، من موقع «نيل وفرات.كوم»:ـ  https://goo.gl/L3QQFW

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*