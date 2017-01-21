صدور كتاب جديد- مرفق

جبال فـَيْفاء وبني مالك والمرتفعات الحُدوديَّـة السُّعوديَّـة اليَمَنيَّـة من رحلة (فِلْبِي) في «مرتفعات الجزيرة العربيَّة»

(السبت 5– الخميس 17 شوَّال 1355هـ= 19– 31 ديسمبر 1936م)

ترجمة، وتحقيق، وتعليق:

أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفي

( مع مقدِّمة نقديَّة في التاريخ والترجمة )

الطبعة الأولى 2017

صدر عن (الدار العربية للعلوم، بيروت)، بالشراكة مع (نادي جازان الأدبي)، كتاب «جبال فـَيْفاء وبني مالك والمرتفعات الحُدوديَّـة السُّعوديَّـة اليَمَنيَّـة، من رحلة (فِلْبِي) في «مرتفعات الجزيرة العربيَّة»، (السبت 5– الخميس 17 شوَّال 1355هـ= 19– 31 ديسمبر 19366م)»، ترجمة، وتحقيق، وتعليق: أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفي، مع (مقدِّمة نقديَّة في التاريخ والترجمة)، في طبعته الأولى 1438هـ= 2017م.

يتكوَّن الكتاب من مقدِّمة المترجِم، ومتن الترجمة، وفهارس فنِّيَّة عامَّة. ويضمُّ بين دفتيه: 509 صفحة.

يُطلب من:

1ـ نادي جازان الأدبي:ـ https://goo.gl/i0r15W

https://goo.gl/hfpxUJ

2ـ الدار العربية للعلوم ناشرون:ـ http://www.aspbooks.com

https://goo.gl/G4siJz

https://twitter.com/ASPArabic

3ـ سيكون متوافرًا في معرض الرياض الدولي للكتاب، 2017.

4ـ ويمكن الحصول عليه عبر «الإنترنت»، من موقع «نيل وفرات.كوم»:ـ https://goo.gl/L3QQFW