الجامعة العربية المفتوحة ومعهد التخيل والبراعة يبرمان اتفاقية تعاون.. غداً

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز المستشار الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز ورئيس الهيئة الاستشارية للمباني الجامعية في الجامعة العربية المفتوحة، تبرم الجامعة العربية المفتوحة ومعهد التخيل والبراعة الدولي يوم الاثنين المقبل اتفاقية تعاون لتوفير البيئة المناسبة لإقامة مشاريع الابتكار للعلماء والتقنيين والمهندسين في منطقة الشرق الأوسط بتطبيق برنامج (i2) لتطوير القادة.

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة تعتبر مشروع غير ربحي وتهدف إلى تطوير المعرفة ونشرها وبناء الخبرات وفقا لمعايير الجودة العالمية دون عوائق زمنية أو مكانية وذلك للإسهام في إعداد القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة وبناء مجتمع العلم والمعرفة في البلدان العربية.

كما أن معهد “التخيل والبراعة” يستهدف بناء نظام إيكولوجي للمشاريع والابتكارات الاجتماعية للعلميين والتكنولوجيين والمهندسين في منطقة الشرق الأوسط.