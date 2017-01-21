بلدي العيدابي يعقد لقاءه الأول بالمواطنين في عامه الأول

عقد المجلس البلدي بمحافظة العيدابي يوم أمس الأول الخميس ٢١ / ٤ / ١٤٣٨ هـ لقاءه الأول بالمواطنين , حيث بدأ اللقاء الذي أداره نائب رئيس المجلس أ/ يحيى الغزواني بكلمة ترحيبية بالحضور ثم آيات من القرآن الكريم تلى ذلك كلمة رئيس المجلس البلدي أ/متعب الغزواني حيث رحب بمن حضر و أكد أن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين المجلس البلدي في أداء مهامه و الاستماع لمقترحاتهم و شكاويهم وبشكل مباشر مؤكداً سعادته بتعاون بلدية العيدابي بقيادة رئيسها أ/سالم الخالدي الذي يسعى دائماً للارتقاء بالخدمات في المحافظة ,بعد ذلك شاهد الجميع عرض مرئي للمجلس البلدي تحدث عن اجتماعات وأنشطة المجلس خلال عام ومدى تلمس احتياجات المواطنين من خلال الجولات الميدانية الموثقة بالصور.

بعد ذلك بدأ النقاش و الاستماع لطلبات الأهالي حيث تحدث أبو يحيى الغزواني من جبحة بأن الخدمات غير مرضية في قرى وادي قصي من حيث النظافة و فتح الطرق , وعلق رئيس البلدية بأن فتح الطرق الترابية و الصخرية في الأودية و الجبال وقت انقطاعها جراء الأمطار وصيانتها من مهام وزارة النقل حيث أن البلدية لا تملك معدات ثقيلة تسطيع شق الطرقات الصعبة ولكن تعاوناً مع ظروف الأهالي تقوم البلدية بفتح الطرق رغم صعوبة ذلك و قلة المعدات بالبلدية واتساع رقعة المحافظة وصعوبة تضاريسها , وبشأن النظافة أكد رئيس البلدية أن قلة السيارات و المكابس تقف حجر تعثر للقيام برفع النظافة في الأماكن البعيد ووعد بتوفير سيارة و التواصل مع مسؤول النظافة من أجل ذلك .

كما تحدث الشيخ سعود الغزواني معلقاً على عدم وضع لوحات في مداخل ومخارج المحافظة حيث سمح ذلك بالتعدي على الحدود الإدارية للمحافظة من قبل المحافظات المجاورة , من جانبه أكد رئيس المجلس البلدي ان الحدود الإدارية تختلف عن الحدود الخدمية وليس من مهام البلدية تحديد الحدود الإدارية للمحافظة و أنها من مهام المحافظة و أن البلدية والجهات المعنية بصدد عقد لقاء بمحافظ العيدابي لمعرفة الحدود الرسمية التي تتبع المحافظة بشكل رسمي وسوف تقوم البلدية بتغطيتها وذلك بتوجيهات من أمير المنطقة للمحافظين بهذا الشأن.

واستمر النقاش مع الأهالي وطرح الأسئلة من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء حيث تمركزت الأسئلة بشكل عام حول النظافة العامة و الطرق و المشاريع المتعثرة والمتوقفة .

من جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي و رئيس البلدية أن هناك عثرات لانسحاب المقاولين من المنطقة مما يسبب تأخر في تنفيذ المشاريع كما أن الأمر السامي بسحب المشاريع العام الماضي و التي كانت ستغطي المحافظة بالزفلتته و الإنارة و تنفيذ الحدائق و تهيأتها.

كما أوضح المجلس البلدي أن هناك بعض التصرفات الغير مقبولة من بعض الأهالي و المقيمين و التي تم رصدها من قبل المجلس في جولاته الميدانية من رمي مخلفات البناء و النفايات في الشوارع و الأودية , كما رصد المجلس بعض التصرفات الإيجابية من بعض المواطنين .

وفي الختام كرّم المجلس أحدى عمالة النظافة الراجلة بعيبان و الذي يشيد به الصغير و الكبير بأداء مهامة كما ينبغي.