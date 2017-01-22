 إجراءات أمنية للقضاء على الاختلالات الأمنية في مدينة تعز اليمنية | فيفاء أون لاين
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

إجراءات أمنية للقضاء على الاختلالات الأمنية في مدينة تعز اليمنية

إجراءات أمنية للقضاء على الاختلالات الأمنية في مدينة تعز اليمنية
فيفاء أون لاين ـ وكالات

عقدت الحملة الأمنية بمحافظة تعز اليوم اجتماعاً لها لمناقشة عدداً من الإجراءات الأمنية الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والقضاء على الاختلالات الأمنية في المحافظة.
وأقرّت الحملة الأمنية في اجتماع لها برئاسة نائب مدير عام شرطة تعز العقيد محمد المحمودي ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبده البحيري، الانتشار الأمني في المدينة ونشر النقاط والقوات الأمنية في المربعات المحررة.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، ذكر أن الحملة الأمنية أقرّت حظر تجوال الدراجات النارية من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً وذلك ابتداءً من اليوم.

 

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