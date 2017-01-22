إجراءات أمنية للقضاء على الاختلالات الأمنية في مدينة تعز اليمنية

عقدت الحملة الأمنية بمحافظة تعز اليوم اجتماعاً لها لمناقشة عدداً من الإجراءات الأمنية الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والقضاء على الاختلالات الأمنية في المحافظة.

وأقرّت الحملة الأمنية في اجتماع لها برئاسة نائب مدير عام شرطة تعز العقيد محمد المحمودي ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبده البحيري، الانتشار الأمني في المدينة ونشر النقاط والقوات الأمنية في المربعات المحررة.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، ذكر أن الحملة الأمنية أقرّت حظر تجوال الدراجات النارية من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً وذلك ابتداءً من اليوم.



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