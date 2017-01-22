تحفيظ فيفاء والثور الأبيض

لا أذكر في هذا المقال قصة الثور الأبيض التي عرفنها ونحن صغاراً ولكني سأذكر مأساة فيها من الشبه الكثير من هذه القصة .

نعم انها مأساة حقيقية وكارثة أنسانية لكل من لديه فلذة كبد في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بمحافظة فيفاء والتي كانت حلم الكثير من سكان هذه المحافظة وبفضل الله ثم بتوجيه من حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة التعليم تم افتتاح ابتدائية تحفيظ للبنات بفيفاء ثم متوسطة فصارالحلم يقترب من الحقيقة وكان كل من يسكن هذه المحافظة يأمل في افتتاح ثانوية ليكتمل العقد ويتحقق الحلم .

ولكن مكتب تعليم فيفاء بدأ بوأد تلك المدرسة كما وأد مدرسة ابتدائية آل الثويع للبنات ومدرسة ابتدائية السربة للبنين .

نعم قرر مكتب تعليم فيفاء نقل هذا الصرح التعليمي إلى منطقة شبه خالية من السكان وقريبة من الشريط الحدودي وبعيدة عن كل من كان ينهل من هذا العلم حيث ان طالبات هذه المدرسة من نفس المنطقة المتواجد فيه المبنى القديم والذي لا ينقصه الا بعضٍ من الترميم وإن كان لا بد من بديل فهذا غير مستحيل والبدائل متوفرة في نفس المكان .

دعني اخي القارئ الكريم اوجه النداء من خلال هذه “الصحيفة “لعله يلقى أذن صاغية :

اوله: لمدير مكتب تعليم فيفاء الصادق الوفي صاحب القلب الصفي الاستاذ : يحيى علي الفيفي الا ترى انك استعجلت في القرار ونسيت من كان أمله حفظ القرآن فقررت نقل محظنه لتقطع عليه امله وتفسد عليه حفظه وربما كان ذلك القراربسبب زلة معلمة او والدة طالبة نادت به في هشتاق بلا تفكير في عقباه .

فيا ليتك تعيد النظر فيه وترجع عن هذا القرار لتكسب دعاء حامل القرآن وتفوز في دار القرار .

ثانيه: إلى مدير إدارة تعليم صبيا المتألق والمبدع والمهتم بكل منسوبي إدارته وخصوصاً طلابه الدكتور : عسيري الاحوس فيا ترى إنه من المعقول نقل اي مرفق حكومي من مكان آهلٍ بالسكان إلى مكان أقل سكاناً ؟

فما بالك بمرفقٍ يحوي بين جدرانه ما يقارب ( ٢٠٠) من النساء اللاتي لا حول لهنّ ولا قوة ما بين طالبة ومعلمة وإدارية ؟ فأملهنّ بعد الله أنتم نعم أنتم يا أخي الكريم وذلك بتشكيل لجنة يكون من عملها عمل استبيان بمن يرغب بالانتقال من المعلمات والاداريات و كذلك اولياء امورالطالبات إلى المقر الجديد من عدمه .

وأنا أجزم ان جل من في هذا الاستبيان ستكون رغبته في البقاء في المقر القديم إن لم يكن جميعهم .

ويكون من عملها ايضاً الوقوف في منطقة المقرالقديم والإطلاع على البدائل المطروحة في هذه المنطقة وكذلك الوقوف في منطقة المقر الجديد ومشاهدة بعده عن المقر القديم وقلة سكان تلك المنطقة وقربها من الشريط الحدودي مما سيؤدي ذلك الى إلغاء تلك المدرسة ووأدها نهائياً .