نحن نؤمن بالقضاء والقدر ، بل الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر في إيمانه نقص .. وكنت في مجلس عزاء نواسي شابا دهس طفله من سائق سيارة ومات في الحال .. وكان راويا للواقعة في مجلس العزاء يقول السائق عمره في الأربعين كان يمشي خفيفا والطفل واقف في المرمى الجنوبي وبقية الأولاد في الجهة الشمالية فبرم صاحب السيارة برمة قوية وانطلق فرفع الطفل على كبوت السيارة وطاح ودعسه بالكفر الأمامي الأيسر فمزقه ثم عاد عليه مرة أخرى وكان السائق سكرانا .. قال أحد الحضور قضاء وقدر ومكتوب عليه .. فقلت هذا قتل عمد .. أنتم فاهمين القضاء والقدر غير .. قال لازم تؤمن بالقضاء والقدر فقلت أنا مؤمن وهو من أركان الإيمان .. لكن هذا الإنسان قتل عمدا فقد تعمد فيه السائق دهس الطفل .. وتعالوا أيها القراء نناقش ما يلي :

1- شخص خرج من بيته بسرعة جنونية وكأن لا أحد يسير في الطريق إلا هو فتم دهس وصدم وقتل عدد من الأشخاص الذي يسير على رجله والذي راكب دراجته والذي في سيارته .. هل هذا قضاء وقدر أم همجية وسوء تصرف وعدم احترام للأنظمة وغير ذلك .

2- شخص رأى نارا حامية مشتعلة والدفاع المدني يحذر من الاقتراب منها ولكنه عاند واقترب فلفحته النار فغاب عن الوعي فسقط فيها فاحترق ومات فهل هو المتسبب في قتل نفسه أم القضاء والقدر قتله ؟ 3- شخص نام في مجرى السيل والتحذيرات والتنبيهات مكتوبة ومعلقة ولكنه لم يأبه بها فجاء السيل فجرفه فمات فهل هذا قضاء وقدر أم هو تسبب في قتل نفسه ؟

4- مراهق ضايق رجلا كبيرا في السن فلما وقف بجانبه قال له عسى هكذا السواقة أو تحسبها هكذا فنزل من السيارة وضربه بالساطور فقطعه قطعا فهل هذا قضاء وقدر أم مراهق قتل شخص آخر بدون وجه حق سوى تساؤلات عادية . 5- بنت عمرها 12 سنة خرجت تأتي لأمها بشيء من البقالة القريبة من منزلهم اعترض طريقها شباب فأمسكوا بها وخرجوا بها خارج العمران ففعلوا بها الفاحشة ثم قتلوها هل هذا قضاء وقدر ؟ إن كان ذلك قضاء وقدرا فما الدليل ولماذا تتم معاقبتهم شرعا والأمر بدفع الديات وما سوى ذلك ؟. إن القضاء والقدر أن تخرج من بيتك متوكلا على ربك وتسير ملتزما بالنظام فيحدث ما يعترض الطريق ولم تكن أنت المتسبب فيه فتموت .. أو تأتي سائرا تريد قطع الطريق في الوادي ففجأة يحاصرك السيل فتغرق أو تريد تنقذ أشخاصا تحاصرهم النار من كل مكان فتكون ضحية لها فتموت .. أو تمر من عند كلية ابنك أو ابنتك فتركبها معك وتعود بها ولم تتركها أو تتركه يعود مع السائق أو زميله حرصا منك أن تعود به فيقع الحادث . وكل شيء لا يتسبب فيه الإنسان متعمدا فهو من القضاء والقدر وأما ما تسبب به الإنسان فهو السبب فيه . لذلك كل من يسير بسرعة جنونية غير آبه بمن يسير في الطريق فهو المتسبب في ذلك . فعندما تمشي في الطريق فانتبه بكل حواسك للجميع واترك الجوال والانشغال به وخفف السرعة والتزم النظام وقبل كل ذلك لا تنس الأذكار واﻷدعية ووسائل الأمن والسلامة وعندها إن وقع شيء عليك قلنا قضاء وقدرا ومكتوبا وإن لم تفعل وفعلت ما يحلو لك قلنا أنت قضيت على نفسك وأهلكتها وأنت المحاسب على ذلك . قال تعالى : ( .. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .. ).