نجحت وحدات من القوات المسلحة اليمنية اليوم في تأمين موقع التبة الحمراء الإستراتيجي، الواقع في منطقة كرش بمحافظة لحج، جنوب اليمن.
وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الثاني مشاه اللواء فضل حسن، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة اليمنية :” إن القوات المسلحة كسرت هجوماً عنيفاً للمليشيات الانقلابية، مستمرًا منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم”.
وأشار المسؤول العسكري اليمني إلى أن وحدات الجيش استطاعت صد الهجوم والسيطرة على التبة الحمراء بالكامل وعلى عدة مواقع محيطة, مبينًا أن مقاتلي الجيش في المنطقة نجحوا في تجريد المليشيات من التحصينات الجبلية ووضعهم في مناطق مكشوفة.
الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة لحج
نجحت وحدات من القوات المسلحة اليمنية اليوم في تأمين موقع التبة الحمراء الإستراتيجي، الواقع في منطقة كرش بمحافظة لحج، جنوب اليمن.
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