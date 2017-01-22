 الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع ‏استراتيجية في محافظة لحج ‏ | فيفاء أون لاين
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع ‏استراتيجية في محافظة لحج ‏

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع ‏استراتيجية في محافظة لحج ‏
فيفاء أون لاين ـ وكالات

نجحت وحدات من القوات المسلحة اليمنية اليوم في ‏تأمين موقع التبة الحمراء الإستراتيجي، الواقع في ‏منطقة كرش بمحافظة لحج، جنوب اليمن.‏
وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الثاني ‏مشاه اللواء فضل حسن، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني للقوات المسلحة اليمنية :” إن القوات ‏المسلحة كسرت هجوماً عنيفاً للمليشيات الانقلابية، ‏مستمرًا منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم”.‏
وأشار المسؤول العسكري اليمني إلى أن وحدات ‏الجيش استطاعت صد الهجوم والسيطرة على التبة ‏الحمراء بالكامل وعلى عدة مواقع محيطة, مبينًا أن ‏مقاتلي الجيش في المنطقة نجحوا في تجريد المليشيات ‏من التحصينات الجبلية ووضعهم في مناطق مكشوفة.‏

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