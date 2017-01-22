حساب المواطن .. الإفصاح عن راتب الزوجة إلزامي عند التسجيل

أجاب “حساب المواطن” في عددٍ من التغريدات عبر “تويتر” على عديد من الاستفسارات والأسئلة حول شروط التسجيل في البرنامج، مبيناً أن الإفصاح عن راتب الزوجة شرط إلزامي لإتمام عملية التسجيل.

تويتر حساب المواطن

وأضاف “حساب المواطن” في تغريداته، أنه لا يوجد تمييز بين المتقدمين للاستفادة من “حساب المواطن” على أساس الحالة الوظيفية أو نوع الوظيفة، مؤكدا أن المتزوج لا يلزمه إثبات وجود سكن مستقل عند التقديم للتسجيل في الحساب.

كما أوضح البرنامج أن رب الأسرة يعتبر المستفيد الرئيسي عند التقديم للتسجيل في “حساب المواطن”، فيما يُسجل أفراد الأسرة كتابعين له، مشيراً إلى أن خاصية تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق وُضِعت لمنح المتقدم فرصة لتوفير المستندات المطلوبة التي علم بأنها مطلوبة أثناء عملية التسجيل.



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