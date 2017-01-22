 حساب المواطن .. الإفصاح عن راتب الزوجة إلزامي عند التسجيل | فيفاء أون لاين
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

حساب المواطن .. الإفصاح عن راتب الزوجة إلزامي عند التسجيل

حساب المواطن .. الإفصاح عن راتب الزوجة إلزامي عند التسجيل
حساب المواطن

أجاب “حساب المواطن” في عددٍ من التغريدات عبر “تويتر” على عديد من الاستفسارات والأسئلة حول شروط التسجيل في البرنامج، مبيناً أن الإفصاح عن راتب الزوجة شرط إلزامي لإتمام عملية التسجيل.

تويتر حساب المواطن

وأضاف “حساب المواطن” في تغريداته، أنه لا يوجد تمييز بين المتقدمين للاستفادة من “حساب المواطن” على أساس الحالة الوظيفية أو نوع الوظيفة، مؤكدا أن المتزوج لا يلزمه إثبات وجود سكن مستقل عند التقديم للتسجيل في الحساب.

كما أوضح البرنامج أن رب الأسرة يعتبر المستفيد الرئيسي عند التقديم للتسجيل في “حساب المواطن”، فيما يُسجل أفراد الأسرة كتابعين له، مشيراً إلى أن خاصية تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق وُضِعت لمنح المتقدم فرصة لتوفير المستندات المطلوبة التي علم بأنها مطلوبة أثناء عملية التسجيل.
 

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حساب المواطن

حساب المواطن

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